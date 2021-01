Premio para Spike Lee

La película 5 Sangres, el último trabajo del director Spike Lee, se coronó como el mejor filme en los premios que otorga la National Board of Review, una asociación creada en 1908 que aglutina a cineastas, académicos y profesionales de la industria. La cinta también le valió el premio de mejor director a Spike Lee y acaparó otro galardón por el mejor reparto. Pero más allá de esta decisión, la institución organizadora dio a conocer un listado de las diez mejores películas de 2020, entre las que ubicó también a Nomadland, Minari, El sonido del metal, Promising Young Woman, Soul, Cielo de medianoche, First Cow, News of the World y Rapera a los 40. Por su parte, Riz Ahmed fue elegido como mejor actor por su rol en El sonido del metal, en tanto que Carey Mulligan obtuvo lo propio en el rubro femenino por Promising Young Woman.