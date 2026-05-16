Ramos Padilla espera respuestas del Gobierno sobre el Banco de Datos Genéticos

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Manuel Adorni fue intimado a garantizar el correcto funcionamiento del organismo que, a través de análisis, identifica a los bebés robados durante la última dictadura.
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Luciana Bertoia
16 de mayo de 2026 - 22:12
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Buenos Aires. 23 de febrero de 2023 Comision Juicio Politico a la Corte Suprema de Justicia Juez Alejo Ramos Padilla Foto: Guadalupe Lombardo
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