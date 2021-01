Graciela Camaño: "El macrismo generó la idea de que es peligrosa la vacuna rusa y eso es falso"

Graciela Camaño es una histórica en la Cámara de Diputados. En este último período forma parte del boque de Consenso Federal después de que se alejara del Frente Renovador cuando Sergio Massa se sumó al Frente de Todos. Conocedora como pocos del reglamento de la Cámara baja y también de sus usos y costumbres, la diputada mantiene con el oficialismo una relación institucional y diálogo mas no confrontativa como aplica el macrismo. En ese sentido y en diálogo con PáginaI12, Camaño dice que más que debatir la suspensión o no de las PASO es preciso "achicar los riesgos en medio de la pandemia". Y en el tema del combate a la covid-19, la diputada cuestionó al macrismo por cuestionar a la vacuna Sputnik V por su origen ruso: "Cambiemos tuvo formas totalmente inapropiadas. Y terminaron generando la idea en la sociedad de que es peligrosa la vacuna rusa, algo totalmente falso".

--Consenso Federal firmó la prórroga del protocolo para sesionar, mientras JpC busca condicionar la agenda del gobierno ¿Qué primó para la decisión?

--Estamos en contra de tratar la reforma judicial que propone el oficialismo y dimos en su momento nuestra razones. También estamos molestos porque no se incorporó a las extraordinarias, como se había comprometido el presidente de la Cámara, la media sanción de la prórroga del régimen de biocombustibles. Aun así primó la parte más institucional y que el Ejecutivo tenga sus iniciativas para tratar en extraordinarias.

--¿Cuáles son las objeciones que tienen sobre la reforma a la justicia federal?

--Primero y fundamental la falta de acuerdos políticos, sociales e intrapoderes que deben existir frente a una reforma de la magnitud que se propone. Tampoco queda clara cuál es la estrategia del Ejecutivo en la reforma. El proyecto pretendía más “tribunales Py” pero se modificó ampliamente en el Senado y pasó a ser una reforma que metió juzgados por todos lados.

--El oficialismo argumentó la necesidad de agilizar la justicia federal para implementar rápidamente el sistema acusatorio en todo el país ¿Coincide?



--No, bajo ningún punto de vista. En ese tema hay que apuntarle al Ministerio Público Fiscal (MPF) para pasar del sistema inquisitorio al acusatorio, si se quiere restar algunas actividades a los jueces para que la hagan los fiscales. Con más razón no se justifica lo que hizo el Senado.

--El oficialismo tomó, para para reformar la ley del MPF, dos proyectos presentados por legisladores de Cambiemos, que igual se opone ¿Cómo se logra un consenso?



--Mas allá del número para designar al procurador, una cuestión que es discutible, hay otras modificaciones donde se incorporaron controles al Ministerio Público que son inapropiados y están reñidas con lo que la Constitución quiso establecer cuando generó esta suerte de cuarto poder.

--¿Está de acuerdo con que el procurador no debe ser vitalicio como propone el proyecto?

--Sí, absolutamente y tampoco debe ser un periodo extenso. Pero no acordé cuando el kirchnerismo planteó que el procurador pudiera ser removido por juicio político y eso no está establecido en la Constitución.

--Usted avaló la decisión de revisar el traslado de jueces por decreto durante la gestión macrista, pero la Corte adoptó una resolución que tampoco coincide con lo que plantea la Constitución.



--Consideré que el traslado estaba mal hecho y que el Consejo de la Magistratura debía llamar a concurso. No creía que debíamos convalidarlo en el Senado, como planeaban seis consejeros, y había otros seis que defendían el acto realizado. La Corte terminó diciendo que estaban mal trasladados pero que ese traslado no significaba que se realice el nombramiento definitivo de los jueces. Hay que llamar a concurso para cubrir esos lugares.

--Y también debe tener el acuerdo del Senado como establece la Constitución.

--Sí, por supuesto. Estos jueces habían accedido a estos lugares, distintos a los que tenían y esto hay que remarcarlo. El juez puede pedir un traslado pero tiene que ser en el marco de igualdad de armas con los participantes de un concurso. Pero no beneficiarse con en un traslado a un tribunal de mayor jerarquía, como pasó en estos casos. Nunca voy a actuar por fuera de la ley, el rol de consejera es demasiado delicado como para realizar una maniobra política.

--El sistema judicial es vitalicio y está sospechado, acusado e investigado de haber participado en espionaje ilegal para armar causas de persecución política. ¿No hay que cambiar eso?



--Una reforma que está vinculada con un poder del Estado que no se elige requiere que el consenso sea mucho más amplio que el que se logra en una votación parlamentaria. Por eso veo tan difícil que se logre hoy. Quienes lideran las dos facciones políticas más importantes en la Argentina tienen que resolver causas penales en los tribunales y esto es lo que hace que haya un impedimento muy grande para una reforma judicial que beneficie a la gente.

--¿Está de acuerdo con la propuesta de los gobernadores de suspender las Paso este año?



--Las Paso fueron criticadas por su costo y la poca incidencia que tiene. Los que la criticaron hace dos años ahora la quieren sostener. Creemos que con Paso o sin Paso lo que hay que hacer es ir a la boleta única de papel como mecanismo para achicar los riesgos de una votación en momentos de pandemia. Tenemos una ventaja enorme de saber lo que puede pasar, como ya sucede en el hemisferio norte con la segunda ola de coronavirus, y no van a estar dada las condiciones sanitarias. Podrás tener la vacuna y el mejor proceso de vacunación que se imagine pero no va a estar eliminada la pandemia.

--Pero hay una oposición que cuestiona las medidas preventivas frente a la pandemia y hasta puso en duda la vacunación por el origen de la vacuna.

--El problema serio que tiene el macrismo es que se encontró con la pandemia y no la supo resolver como oposición. Entonces cometió torpezas como cuestionar la vacunación sin siquiera tomarse el trabajo de verificar de que institución provenía la vacuna. Porque atrás de la Sputnik V hay un prestigio de cien años de trabajo científico y de resultados de resolución de problemas en lugares del mundo donde los laboratorios privados no van a hacer las investigaciones para resolver determinadas pestes como ocurrió con el Ebola en Africa. Cambiemos metió todo dentro de la bolsa y hasta el modo de tratar eso tuvo formas totalmente inapropiadas. Y terminaron generando la idea en la sociedad de que es peligrosa la vacuna rusa, algo totalmente falso. Cambiemos no hizo un buen papel durante la pandemia y en algún momento le agarró la locura del encierro y estuvo en desacuerdo con todo.