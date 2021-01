Vuelta a clases: el gobierno porteño solo presentó un borrador del protocolo y no explicó cómo planea llevarlo a la práctica

Los dirigentes de los sindicatos docentes se reunieron con funcionarios del Ministerio de Educación porteño, con el objetivo de avanzar en las negociaciones de cara al inicio del ciclo lectivo, pautado por las autoridades para el 17 de febrero. Desde la cartera que encabeza Soledad Acuña --quien no participó del encuentro-- presentaron un borrador de protocolo para el regreso de la actividad presencial en las escuelas, pero los sindicatos señalaron que se los entregaron poco antes de la reunión, por lo que no pudieron analizarlo detalladamente, y advirtieron que en principio no se resolvieron sus preocupaciones, por las que vienen señalando que no están dadas las condiciones para la presencialidad, como pretende la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Tendrán un nuevo encuentro a principios de la semana que viene.

La reunión comenzó a las 16 en el Ministerio de Educación de CABA. Con la participación de los 17 gremios docentes de la Ciudad, la cartera educativa presentó un borrador con un protocolo para el regreso de la presencialidad durante el ciclo lectivo 2021 de forma escalonada y por etapas, priorizando a estudiantes de los primeros ciclos de todos los niveles educativos y con el nivel superior en una última instancia --a fines de marzo--.

“Nuestros equipos dialogaron con los gremios docentes de la Ciudad para definir una vuelta a clases segura para toda la comunidad educativa”, anunció la ministra Acuña a través de sus redes sociales.

El borrador del protocolo plantea, como ya había anunciado el gobierno porteño, que cada curso/aula será un burbuja y que no deben cruzarse entre sí, aunque las y los docentes sí podrán ir rotando. También establece el distanciamiento de 1,5 metro entre personas, el uso de tapabocas obligatorio y la higiene y sanitización constantes. Los dirigentes gremiales, así como autoridades escolares, ya insistieron en que esas condiciones son muy difíciles de garantizar por la actual infraestructura escolar. El Gobierno de la Ciudad aún no dio respuestas ni precisiones sobre cómo planea llevarlas a la práctica.

Alejandra Bonato, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), sostuvo en diálogo con PáginaI12 que el borrador del protocolo llegó a los gremios con muy poco tiempo de anticipación, por lo que no hubo oportunidad de “ponerlo a consideración de los equipos técnicos de Seguridad e Higiene y los epidemiólogos, porque nosotros somos maestros, no podemos opinar sobre cuáles son las mejores medidas sanitarias”.

“Estamos tomando esto con mucha seriedad, queremos volver a clases presenciales pero con las condiciones dadas”, afirmó Bonato, en rechazo a quienes afirman que los sindicatos se oponen al regreso a las aulas. “Están transformando esto en un Boca-River que no puede suceder, no es algo binario. Es muy complejo”, agregó.

Algunos representantes sindicales realizaron aportes durante la reunión que fue presidida por el subsecretario de Carrera Docente, Manuel Vidal: que los empleadores otorguen elementos adecuados para la prevención; que los docentes puedan dejar en un lugar aislado en la escuela la ropa de trabajo y los elementos de protección; y la reducción de cantidad de personas y tiempo de permanencia en los baños, entre otras.



“El gobierno porteño intenta darle cierto carácter participativo sobre una base que no fue discutida y es lo que estaría quedando como protocolo definitivo, aunque las grandes preocupaciones que hemos expresado no se vieron reflejadas de manera positiva”, dijo a este diario Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys. Los puntos centrales que plantearon desde este sindicato fueron el transporte público, la cantidad de niñas y niños por burbuja, burbujas para docentes, vacunas y salarios.

“El ciclo lectivo va a iniciar, hay que discutir las condiciones y vamos a intentar que se avance con todos los espacios de discusión para que se consensúe con todos los sectores”, expresó a PáginaI12 Angélica Graciano, secretaria general de la UTE-Ctera. ¿Pero empezarán las clases presenciales el 17 de febrero? “Tenemos un largo camino. Lo importante es que se abrió un espacio que veníamos reclamando. Ahora ese espacio tiene que ser representativo de todos los sectores, colectivos de familias y cooperadores."

La próxima reunión entre funcionarios y referentes sindicales se realizaría entre lunes y martes de la semana próxima.

Informe: Sofía Moure