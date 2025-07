A partir de la crisis del sector turístico naciona l, el intendente de la ciudad balnearia de Villa Gesell, Gustavo Barrera, le pidió a la Jefatura de Gabinete y a la Secretaría de Turismo que modifique el calendario nacional 2025 para "generar un fin de semana largo con fines turísticos el feriado del 12 de octubre". Para lo que resta del año, solo quedan dos fines de semana largo: uno en noviembre y otro en diciembre.

Según estableció el Gobierno nacional a principios de este año, el calendario fue diagramado con 19 feriados nacionales. Sin embargo, a diferencia de los años anteriores, para este 2025 definieron tres días no laborables puentes y no tres feriados puentes. La principal diferencia radica en que los días no laborables son fechas donde el empleador es quien decide si otorga el descanso, y en caso de que se deba trabajar, no se cobra el doble, como sucede en los feriados.

Esto desfavoreció notablemente a los trabajadores y al sector empresarial turístico del país: el primero, afectado por los altos costos para vacacionar y los fines de semana largos más espaciados; y el segundo, por la baja de reservas de alojamientos, excursiones y paquetes en destinos turísticos del país y el redireccionamiento de los ahorros hacia el turismo exterior.

Guillermo Barrera envió la solicitud al Gobierno para generar un fin de semana largo en octubre por la crisis del turismo. (Imagen: Redes sociales)





En este marco, el intendente Barrera se dirigió a la Casa Rosada para enviar dos solicitudes a Guillermo Francos y a Daniel Scioli, para que el feriado trasladable del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (renombrado "Día de la Raza" por la gestión de Javier Milei"), que cae domingo, sea corrido y se forme un fin de semana largo.

"Reiteramos el pedido al Gobierno para que haya fin de semana largo en octubre, ante el agravamiento de la situación del sector turístico. Hoy más que nunca: necesitamos trabajar", indicó en una publicación en X.

"Para nuestra ciudad, esa fecha es de suma importancia. Hace 44 años, en forma ininterrumpida, se viene desarrollado la fiesta más destacada de nuestro calendario, hoy llamada Fiesta Nacional de la Diversidad Cultural", explicó el mandatario en el documento. Sin embargo, generalizó la problemática y explicó que el impacto de la eliminación de feriados puente afectó a otros destinos.

"No solo para nuestro distrito es de interés que en esa fecha se genere un fin de semana largo. Favorecería a todos los destinos turísticos del país, fomentando el turismo interno entre millones de argentinos", puntualizó.

Cuántos fines de semana largo quedan en el año

El octavo mes del año trae un feriado trasladable --pero que en esta oportunidad no se mueve en el calendario-- y un día no laborable con fines turísticos. Por lo tanto, la decisión de contar con un fin de semana largo quedará a criterio de cada empleador.



Calendario oficial de feriados 2025. Imagen: web.





De a cuerdo al calendario oficial de feriados, elaborado por el Ministerio del Interior, el día no laborable llegará el viernes 15 de agosto, mientras que el domingo 17 de agosto --cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín-- será el día feriado.



Después de agosto, el calendario de feriados todavía guarda varias fechas importantes: