La Justicia frenó una ofensiva de las telcos

El juez en lo contencioso administrativo federal Walter Lara Correa, le puso freno al intento del sector de las telecomunicaciones de cortar con el decreto oficial que declaró servicio esencial a la telefonía e internet y ordenó que las empresas tengan una tarifa social. Lo hizo al rechazar el dictado de una medida cautelar de la empresa Telecom, que buscaba suspender la vigencia del decreto de necesidad y urgencia 690.

"Habiendo sido ratificado el reglamento cuestionado por la Cámara Alta, no puede tenerse por acreditada la verosimilitud del derecho invocada por la accionante", concluyó el juez de feria al rechazar la cautelar reclamada por la compañía del Grupo Clarín. El juez se refirió así a la resolución 95/2020 por medio de la cual el Senado de la Nación "determinó la validez del Decreto del Poder Ejecutivo nacional 690".



En paralelo, rechazó "la medida cautelar solicitada por Telecom Argentina SA" ante la inexistencia de "peligro en la demora", uno de los requisitos para dictar este tipo de medidas. Agregó además que Telecom, "más allá de sus manifestaciones, no estimó cuál es la incidencia económica concreta que el congelamiento de precios, los aumentos fijados o el valor del Servicio Básico Obligatorio producen en su economía", analizó el magistrado en el fallo que podrá ser apelado ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal. "La actora no ha explicado concretamente de qué manera dichos afectarían el estado de sus finanzas", concluyó el juez.



El decreto de necesidad y urgencia fue dictado "en oportunidad que se encontraba vigente el 'Aislamiento social, preventivo y obligatorio', es decir en un contexto donde la única forma de conexión interpersonal era a través de los TIC". y en el marco "de crisis sanitaria y social" por la pandemia de coronavirus, agregó el fallo.



Tanto el decreto como dos resoluciones del Enacom también cuestionadas por Telecom, las 1466 y 1467, "fueron dictadas en el marco de la pandemia mundial del SARV-COV-2 que produjo una crisis mundial, que afectó, a todos los ciudadanos, por ello la finalidad del régimen mencionado es la protección del ejercicio de publicar ideas; de profesar libremente el culto; de enseñar y aprender; conectar, comunicar -entre otros derechos-, es decir garantizar los derechos humanos"



Telecom pidió dictar una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones para suspender la aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 690/20. La empresa consideró que "resultan nulos de nulidad absoluta".



Al desestimar el planteo, el magistrado advirtió que "no debe confundirse la tutela cautelar con la declaración del derecho en el proceso principal". "Ello es así, ya que las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, sino que están ineludiblemente preordenadas a una ulterior sentencia definitiva, en la que se deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho", agregó





Críticas de usuarios a los aumentos

Un total de 24 asociaciones de consumidores repudiaron el accionar de las empresas TICs (de tecnología de la información y comunicaciones), que aumentaron sus servicios por encima de lo dispuesto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).



"Rechazamos enérgicamente el accionar de las empresas que incumpliendo la ley se niegan a reintegrar lo cobrado indebidamente en enero y pretenden cobrar las cuotas de febrero con un aumento del 20 por ciento, que ha sido reprobado por el organismo de control ya que lo fijó en un 5 por ciento", señaló la Comisión de Usuarios de los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Custic).



En este sentido, se dejó en claro en un comunicado que "contrariando la decisión del Enacom, diversas empresas desconocieron la medida y remitieron facturas a los usuarios para el mes de febrero reiterando el aumento ilegal del 20 por ciento, sin reintegrar lo cobrado indebidamente en enero".



"Ante el reclamo masivo de los usuarios, las empresas manifiestan que no van a cumplir la orden del Enacom, lo que constituye un agravio a la autoridad de control y merece el rechazo del conjunto de los usuarios", indica el comunicado de Custic. Las Asociaciones de Consumidores se manifestaron de esta manera tras reunirse con integrantes del directorio del Enacom.



"Decidimos acompañar al Enacom en las acciones judiciales que realice en defensa de las medidas dictadas, resguardando el respeto a la Ley que deben observar las empresas y teniendo como objetivo garantizar que el aumento a aplicar no supere el 5% estipulado", concluye el comunicado de Custic.