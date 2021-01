Girard cuestionó a los que evaden impuestos

El titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, cuestionó este viernes a los contribuyentes de alto poder adquisitivo que evaden impuestos y sostuvo que durante el gobierno anterior “se legitimó una práctica para no pagar los tributos”. "Hay ricos que no pagan impuestos, me parece una conducta reprochable éticamente, hay una cuestión de compromiso con devolver a la sociedad para que sea más justa”, dijo el funcionario.

En declaraciones radiales, el titular de ARBA aseguró que el objetivo del gobierno bonaerense es "mejorar la recaudación con un criterio de progresividad". “Queremos trabajar con fuerza en las acciones para mejorar la recaudación porque por algún lugar hay que empezar y vamos a empezar por los que más tienen", graficó.

"No quiero politizar, pero el Gobierno saliente estaba plagado de funcionarios con cuentas offshore en paraísos fiscales o sociedades en países donde no se pagan impuestos”, dijo el funcionario. Al respecto, resaltó que “hubo un blanqueo por el que trajeron cien mil millones de dólares que estaban fuera del radar de la AFIP, se legitimó una práctica”.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires detectó, en zonas exclusivas de Pinamar y Mar del Plata, alrededor de 366.000 metros cuadrados de construcciones que desarrolladores o propietarios no habían declarado ante el fisco.

Los controles catastrales del organismo se enfocaron en countries, barrios cerrados, edificios con departamentos de alto valor, paseos comerciales y casas de lujo, en su mayoría con piscina, ubicadas en áreas residenciales de ambas ciudades.

En la labor de fiscalización realizada en Pinamar, se encontraron 49.000 metros cuadrados sin declarar, que equivalen a un monto de 9 millones de pesos en concepto de recaudación de Impuesto Inmobiliario para 2021.

En Mar del Plata se detectaron 317.000 metros cuadrados de construcciones sin registrar, lo que implica recuperar 32 millones de pesos de tributos evadidos, solo considerando este año.

Uno de los casos emblemáticos en esta ciudad fue el de un country, que ya posee 31.000 metros cuadrados construidos (con club house, corrales para caballos, área de picadero, canchas de polo, tenis, fútbol, etc.), que sus desarrolladores nunca declararon ante el fisco.