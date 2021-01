Revelan los audios de Luque antes de la muerte de Maradona: "El gordo se nos va a cagar muriendo"

Mientras la fiscalía de San Isidro continúa investigando la muerte de Diego Armando Maradona, en las últimas horas trascendió una conversación que habían mantenido el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov -principales apuntados por la Justicia - cuando los médicos reanimaban al exfutbolista.

En una charla de aproximadamente media hora, los médicos intercambiaron varios mensajes de WhatsApp donde relataban lo que ocurría en el country San Andrés de Tigre. Luque, que se dirigía al barrio alertado por la salud de Maradona, le pedía información a Cosachov, quien estaba presente en el lugar porque había ido junto al psicólogo Carlos Díaz para un control de rutina.

De acuerdo a la conversación filtrada, la psiquiatra primero intentó relatarle cómo se estaba llevando a cabo el proceso de reanimación: "Lo hicimos nosotros manualmente, ahora están con el equipo, lo están reanimando con una vía e intubando. Pero estuvimos como diez, quince minutos haciéndole nosotros porque no llegaba la ambulancia".

En otro de los audios, Cosachov es aún más específica del momento en el que lo encontraron a Diego cuando ingresaron a su habitación: “Entramos a la pieza y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, “El Negro”, yo y “Monona” (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

Tras ese mensaje, Luque le envía dos audios seguidos en los que le consulta sobre el estado de situación cuando ellos lo intentaron reanimar a Diego. Cosachov responde por escrito que "se lo palpó" y que “parecía muerto”.

Pocos minutos después, los dos médicos tienen una nueva conversación. Al celular de Luque entran dos mensajes de Cosachov: “Leo lo están reanimando pero nada. Nada. No lo pueden trasladar porque sale del paro”. Acto seguido llega la respuesta del médico. “Avisame si están enojados con nosotros”, preguntó Luque, según lo publicado en el portal Infobae.

Por otro lado, mientras se trasladaba al country, Luque también se comunicó con uno de sus socios para contarle lo sucedido: "Tranca vos, yo estoy por la autopista ya. Llegaré... Parece que está muerto. Posta que está muerto", describió.

Y continuó, en otra de las conversaciones que mantuvo con un amigo en ese mismo viaje, sus palabras fueron aún más inquietantes: "Sí boludo, parece que hizo un paro cardiorespiratorio. Se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea qué hizo. Yo ya estoy yendo para allá, boludo".



Tras confirmar que el estado de salud de Maradona era crítico, el neurocirujano intentó calmar a su compañera y le indicó: “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a bancar la que venga”.

“Ya está. Hicimos lo que teníamos que hacer, Agustina. Estaba la familia al tanto de todo, todos en comunicación. Son pacientes así, muy difícil. Nada, lo único que te pido es que me avises si se van de ahí y para donde van así yo voy directo. Lógico que si sobrevive. Porque por cómo está el panorama está complicado. Si se quedan en la casa, a veces porque creen que no toleraría un traslado”, expresó el neurocirujano.

La conversación finaliza cuando Cosachov le anuncia el peor final: “Murió Leo”, escribe ella. “Ok” es la respuesta de Luque al mismo tiempo que aclara que llega en 30 minutos.

Estos audios y mensajes forman parte de la causa, y la Justicia seguirá realizando pericias sobre los teléfonos de Luque y Cosachov para intentar conocer más detalles sobre cómo se manejaron en los últimos días de Maradona. No se descarta que en los próximos días sean llamados a indagatoria.

Además, la Fiscalía General de San Isidro, con la conducción del fiscal general John Broyard y sus pares Laura Capra, Patricio Ferrari y Cosme Irribarren, comprobó que el neurocirujano había falsificado la firma de Maradona para que pudiera salir del sanatorio donde fue operado por el hematoma subdural.

La reacción de Dalma

Dalma Maradona expresó su furia a través de las redes sociales luego de haber escuchado los audios de WhastApp que Leopoldo Luque le envió a la psiquiatra Agustina Cosachov, el día de la muerte de su padre. “Luque, sos un hdp y ojalá se haga justicia”, fue lo primero que escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

En el mismo mensaje, también apuntó contra el abogado Matías Morla. “Pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le pagó un sueldo es Matías Morla”, enfatizó. “Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomité. Lo único que le pido a Dios es que se haga Justicia y que paguen todos los que tengan que pagar”, concluyó.

Por otro lado, recordó un mensaje que Matías Morla escribió el 30 de noviembre, cinco días después de la muerte de Maradona, donde manifestaba su apoyo a Luque que había sido allanado y hoy es investigado por homicidio culposo. “Entiendo y comparto el trabajo de fiscalía, pero solo yo sé, doctor Luque, lo que hiciste por la salud de Diego. Cómo lo cuidaste, acompañaste y como él te quería. Diego te amaba y, como su amigo, no te voy a dejar solo. Dejaste sangre, sudor y lágrimas y la verdad siempre triunfa”, tuiteó aquel día el abogado y apoderado de Maradona.

Sobre ese mensaje, Dalma Maradona escribió este domingo: “¿Y ahora de qué te vas a disfrazar? Vos y todos los que lo defienden…”. Y luego, aseguró: “Si la verdad siempre triunfa ustedes dos van presos”.

Además, a través de su cuenta de Twitter ratificó: “¡No voy a parar porque es lo menos que puedo hacer! Me duele por vos ver a algunas personas aliadas a esos hdp”, indicó y agregó en maýusculas: “YO NO VOY A PARAR”.