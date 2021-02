El oficialismo celebró el respaldo científico a la vacuna Sputnik V y la oposición optó por el silencio

La revista The Lancet publicó finalmente los tan esperados datos de la Sputnik V, ratificando que la vacuna tiene una eficacia del 91,6 por ciento frente al covid-19, y las reacciones en el oficialismo y la oposición no se hicieron esperar. Desde expresiones de entusiasmo, como el "¡Es-pec-ta-cu-lar!" de la vicepresidenta Cristina Fernández, hasta extendidas ironías y recriminaciones de parte de funcionarios nacionales y provinciales contra los sectores de Juntos por el Cambio que durante semanas hicieron campaña en contra de la vacuna rusa. Los dirigentes opositores esta vez mantuvieron la cautela y el silencio. "Esto es muy bueno para la gente. Había muchos malintencionados que dijeron cualquier cosa, que llegaron a denunciarme por 'envenenar' a la población argentina por la distribución de la Sputnik V. Y esta es una buena noticia que va a tranquilizar a los argentinos", aseguró el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a PáginaI12.

Luego de semanas de especulaciones en torno a la existencia o no de datos científicos sobre la Sputnik V, la publicación de un análisis de los ensayos clínicos en la revista científica The Lancet fue recibido como una victoria por parte del gobierno nacional. Una victoria que permitió reivindicar la política sanitaria oficial, así como "desarmar" la campaña mediática y opositora lanzada contra la vacuna del Instituto Gamaleya desde el día uno. "La oposición tomó este tema como terreno para la campaña política y dijeron barbaridades. Buscan votos sin tener ideas o proyectos, por lo que tienen que hacerlo a través de falacias, mentiras y críticas. Primero dijeron que la cuarentena no servía, después que no había tests, luego que no había vacunas y, cuando las hubo, que no servían. Se van a quedar con la ganas y mañana van a empezar con otro tema", aseguró un funcionario del Ministerio de Salud, quien aseguró que si bien la noticia "no lo sorprendía", serviría para desbaratar a "los predicadores del odio, la mentira y la desesperanza".

"El impacto de la publicación de The Lancet tiene mucho más que ver con una cuestión política que técnica o sanitaria. Esta información sirve para desarmar la campaña antivacunas y antipueblo de un sector de los medios de comunicación y la oposición. Un argumento que repitieron como loros personas que nunca en su vida leyeron una revista científica y que ahora lo único que saben es que se quedaron sin argumento para repetir, pero que mañana seguro van a encontrar otra mentira", sostuvo el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, a este diario. El funcionario bonaerense destacó que, habitualmente, las revistas científicas no se dedican a validar la aprobación de un medicamento, sino que dan indicaciones sobre su eficacia para determinados casos. De la aprobación se encargan organismos reguladores como la Anmat, que trabajan con la misma información y que, en el caso de Argentina, ya había autorizado la vacuna para mayores de 60 años hace dos semanas.

Varios funcionarios y funcionarias aprovecharon las redes sociales para celebrar el estudio de The Lancet y, de paso, tirar un palito contra la oposición. "¡Es-pec-ta-cu-lar!", tuiteó Cristina Fernández, acompañando la publicación con una foto de la revista británica y el título de la noticia sobre el tema de PáginaI12. "Se ratifica el excelente desempeño de la vacuna Sputnik V en la publicación de resultados de la fase 3 del ensayo clínico que aparece hoy en la prestigiosa revista científica de salud The Lancet", celebró el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán. "Las conclusiones de la revista The Lancet sobre la vacuna Sputnik V, expone a los que buscaron menospreciar el esfuerzo del país que ya está vacunando. Son posiciones mezquinas que juegan con el temor de la gente pero también dejan en ridículo a quienes las promueven", publicó ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Por el contrario, desde la oposición predominó el silencio, a excepción de unos pocos casos. Uno de los primero en salir a opinar fue el ex secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, quien en el pasado había cuestionado que hubiera existido "opacidad en la comunicación". "Es una muy buena noticia", sostuvo Rubinstein. Si bien el ex funcionario del macrismo volvió a armar todo una objeción en torno a que "la confianza pública no se construye sobre lo que uno piense o desee sino sobre la transparencia", terminó concluyendo que la publicación era "tranquilizadora" y que permitía "calmar un poco las aguas en este contexto de incertidumbre global".

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también hizo un comentario durante una conferencia de prensa, en donde celebró "que se haya podido publicar y esté la información técnica a la vista" para que así, ahora, "este al alcance de cada médico leer el artículo y hacer recomendaciones a sus pacientes". Este miércoles a la mañana habrá una conferencia de prensa en donde se espera que el ministro realice más precisiones.

Quien no hizo declaraciones fue Elisa Carrió, que a finales de diciembre había denunciado al Gobierno por "envenenamiento" y "defraudación a la administración pública". Este diario se comunicó para averiguar si, frente a la publicación en la revista británica, iba a mantener la denuncia, pero no supieron dar una respuesta. Tampoco hizo comentarios la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que en varias ocasiones cuestionó que el Gobierno no hubiera comprado otras vacunas, además de acusar a la administración de Alberto Fernández de hacer un "mal manejo" de las que sí había comprado. También eligió el silencio el presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo, quien había exigido una y otra vez que el Gobierno proporcionara mayor "transparencia" respecto de la vacuna.

