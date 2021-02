Vuelven los cines a Salta

Mediante la resolución 2 de 2021 del Comité Operativo de Emergencias (COE) quedaron habilitadas las salas y complejos cinematográficos en la provincia. La decisión llega casi dos semanas más tarde de la publicación del protocolo que el Ministerio de Cultura de la Nación sugirió para su reapertura.

La familia Abdenur, histórica propietaria del cine Ópera, festejó la posibilidad de volver a trabajar aunque sea con protocolos y con un número de espectadores reducido, “volvimos, que eso es lo importante”, destacó Jorge Abdenur.

“Ya tenemos el protocolo y la resolución, así que el próximo jueves 11 volvemos con las funciones”, dijo entusiasmado el empresario, quien agregó que las funciones de teatro volvieron desde ayer con Carlitos Melián haciendo “Operación Teatro”.

Abdenur explicó que si bien el protocolo le permite utilizar el 50% de su capacidad, harán "menos para estar más tranquilos y más cómodos”. En la sala más grande de la planta baja, con capacidad para 400 personas, sólo permitirán 150. Mientras que para la que tiene una capacidad de 250 personas ingresarán hasta 100.

El empresario aclaró que promueven la venta online para evitar el intercambio de dinero, pero también venderán billetes en el acceso al cine, aunque no estará abierto el kiosco ni se ofrecerán alimentos ni bebidas, dado que “no se puede comer en el cine por la obligatoriedad del uso del barbijo”.

Según contó, sobrevivieron estos casi 12 meses en los que no pudieron ofrecer funciones gracias al programa de ATP del gobierno nacional “que fue para el pago de los empleados y era lo que más nos interesaba, el resto, vivimos con lo que había”. Detalló que tuvieron que vender muebles y hasta afiches de películas para recaudar algo de dinero.

Sobre si es rentable o no el negocio de acuerdo a la capacidad de espectadores permitida, Abdenur consideró que servirá para seguir sobreviviendo “porque ya no se aguantaba más”. “Lo importante era abrir”, subrayó. "Yo tengo 53 años y hace 60 que me dedico al cine, porque toda la vida he vivido de esto, venía desde bebé junto a mi padre, es un sentimiento más que un negocio”, describió jocosamente el dueño de la sala.

Por último, contó que están pensando en realizar dos funciones por día para garantizar la correcta implementación del protocolo con los cuidados sanitarios y de ventilación indicados. La primera sería entre las 17 y las 18, y la siguiente, entre las 20 y las 21, “una para público infantil durante las vacaciones y otra para adolescentes y adultos”.

En cambio, el área de prensa de la cadena de salas Cinemark Hoyts informó a este medio que aún no hay fechas para su reapertura, ya que están esperando la aprobación definitiva de la actividad por parte de la provincia y Nación.

Espacios INCAA también

El director de Audiovisuales de la Secretaría de Cultura de Salta y a cargo del Espacio INCAA, Federico Casoni, también manifestó su alegría por poder reabrir las salas, aunque comunicó que aún no tienen fechas probables debido a que deberán coordinar mejor con el Instituto Nacional de Cine. “En cuanto podamos lo vamos a habilitar y comenzar con las programaciones”, expresó.

El funcionario aseveró que ese es uno de los objetivos de la Secretaría, “lo que tiene que ver con la exhibición y continuar con los programas que llevamos adelante con el Instituto Nacional”.

Y añadió que en estos últimos meses pudieron retomar la actividad del Cine Móvil. Dentro del ciclo Cultura en Movimiento, visitarán hoy la localidad de General Güemes, mientras que el jueves estarán en La Viña; el viernes, en Vaqueros “y durante todo febrero y marzo tenemos un montón de municipios”, dentro de los que incluyó Nazareno, en el departamento Santa Victoria Oeste.

“Este año, además de películas nacionales, estamos acercando producciones salteñas y tratamos de ir con los realizadores para que las presenten y hablen con el público”, explicó.

Recordó que esta tarde a las 19.30, como parte de las actividades del ciclo Cultura en Movimiento, se estrenará en la pantalla gigante al aire libre de la plaza de la Usina Cultural el documental "Una banda de chicas", de Marilina Giménez, y al finalizar habrá un recital de la cantante y compositora Celeste Martin.

Las medidas

El protocolo publicado en el Boletín Oficial de la provincia y que toma el sugerido por Cultura de la Nación, es muy parecido al que ya se utiliza para las salas de teatro. Establece que dentro de las salas será obligatorio el uso de barbijo “pudiendo quitárselo sólo para ingerir alimentos o bebidas, y deberá volver a colocarlo después”.

La cantidad de espectadores no podrá superar el 50% de la capacidad de cada sala, que serán higienizadas y sanitizadas adecuadamente antes y después de cada función, “esta limpieza y desinfección se realizará con un intervalo máximo de 60 minutos, teniendo en cuenta el tránsito y cantidad de personas”, indica el documento. Esto reduce de alguna manera la cantidad de funciones que se pueden proyectar por día.

También exige la ocupación de “burbujas sociales de recreación”, que son espacios compartidos de proximidad entre personas que concurren conjuntamente al establecimiento, pero que no deben integrar otra “burbuja social de recreación” durante la película.

Esas “burbujas” no podrán ser superiores a seis personas, y estarán conformadas por butacas contiguas.

La distancia entre butacas ocupadas deberá ser de un metro y medio a dos de distancia como mínimo. Por cada butaca ocupada, deberán dejar dos libres. También deberán estar libres las butacas que se encuentren inmediatamente adelante y detrás de las ocupadas.