Clases presenciales en la Ciudad: la reacción de Fernán Quirós ante el pedido del juez Roberto Gallardo

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que la Ciudad está dispuesta a darle al juez Roberto Gallardo "la explicación en detalle" sobre las medidas de cuidado para el comienzo de las clases presenciales en CABA. "Hasta donde entiendo, el juez pide cuál es la estrategia de testeo. Estamos dispuestos a explicarle a la Justicia en detalle la información técnica, el aval científico y las razones académicas y sanitarias por las cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva. Si la Justicia requiere información, lo vamos a hacer todas las veces que lo requiera", sostuvo. Al mismo tiempo, Quirós advirtió que "si no hay escolaridad presencial, el daño será irreparable".

El funcionario hizo estas declaraciones en la habitual conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en la Ciudad de Buenos Aires, en la que fue consultado sobre el pedido del juez Gallardo. El gobierno porteño analiza pedir la recusación del juez, lo que podría hacer durante esta tarde.

Consultado sobre si la citación judicial puede retrasar el comienzo de clases presenciales en la Ciudad, previsto para el 17 de febrero, el ministro consideró: "No veo por qué debe ser así. No veo ningún motivo. Nos están preguntando qué estamos haciendo con el testeo y lo que estamos haciendo es de altísima calidad técnica. Vamos a explicarle y no veo ningún motivo para discutir otra cosa".

El gobierno porteño viene planteando un retorno a la presencialidad de todos los alumnos, todos los días, con un mínimo de 4 horas de clases diario. Quirós señaló que "lo que ha pasado con la pérdida de sociabilización y de presencialidad en la escuela ha sido un daño que para muchos niños ha sido importante, y se recuperará con el tiempo, en algunos quedarán secuelas, pero para muchos otros niños seguramente va a ser irreparable, sobre todo para los más vulnerables".

El juez Gallardo convocó a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, y a Quirós, a una audiencia judicial para que den detalles sobre cómo piensan implementar el comienzo de clases presenciales. Lo hizo ante un pedido de amparo con el que un referente gremial solicitó suspender el inicio de clases si no hay un mecanismo de testeos de los y las docentes.

En esa línea, Gallardo ordenó que el Gobierno porteño informe cómo será el dispositivo de testeos y qué medidas tomarán para garantizar que no haya un agravamiento de los contagios. La audiencia en la que la Ciudad deberá dar sus explicaciones fue fijada para el 10 de febrero.



Quirós tendrá la posibilidad de hacerlo en tanto y en cuanto el Gobierno porteño no eche mano de su vieja y conocida estrategia de recusar al magistrado, casi una práctica consuetudinaria. El rumor es que eso podría ocurrir este miércoles por la tarde.