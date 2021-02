Jorge Rial deja Intrusos. Tras dos décadas al frente del programa de chimentos y espectáculos, el periodista anunció que no continuará conduciendo el ciclo de América TV. “Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba, y no está bien para mí ni para el programa eso. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”, subrayó Rial, esta vez invitado al programa que supo crear hace 20 años y que actualmente conduce Adrián Pallares. El conductor adelantó que continuará en el canal, con un programa nocturno desde marzo.

“De mi vida profesional no hablé, agradezco a los que se interesan y admiro a los que informan sin información. Escucho gente que no me conoce y no sé su tono de voz, no hablé con nadie, por cuestiones de rearmado del canal, que es entendible. Efectivamente no vuelvo a Intrusos. Cierro un ciclo”, señaló Rial, con su habitual estilo. “Podría quedarme acá cómodo. Pero hay que reinventarse, estoy por cumplir 60″, aclaró el periodista que desde el chimento -según él mismo declaró- se fue “deconstruyendo” en los últimos años.

El nuevo proyecto de Rial en América no tendrá nada que ver con los chimentos. Se llamará TV Nostra y se emitirá de lunes a viernes a las 21, en pleno prime time. “Vamos a hablar de actualidad, de política. Creo que la opinión del periodista está sobrevalorada por el periodista pero desvalorizada por la sociedad. Va a haber una sección que se va a llamar ‘politucedes’, porque está plagado y al político no hay nada peor que ponerlo delante de un espejo. Vamos a mostrar lo que pasa todo el día, con una mirada irónica y humorística, sin hacer antipolítica, lo más importante es la democracia”, explicó Rial.

La llegada de TV Nostra modificará el prime time del canal, que desde marzo tendría a Polémica en el bar a las 20, el nuevo ciclo a las 21, Intratables a las 22.30 y Los Mammones a la medianoche.