El Parlasur y la democracia en Ecuador

El Parlasur viene trabajando intensamente en pos de la defensa de la democracia en la región, acosada en los últimos tiempos por aquellos que no pueden implementar los planes neoliberales desde los gobiernos, ya que se encuentran con la resistencia de los pueblos.

El Parlamento del Mercosur está compuesto por todas las expresiones políticas de nuestra región, opositores y oficialistas de Bolivia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, que confluimos en su seno. Sin embargo hay un acuerdo de comprometernos para que las diferencias políticas e ideológicas se resuelvan en el marco democrático y en eso trabajamos, teniendo como herramienta principal el Observatorio de la Democracia, que viene jugando un gran papel, como quedó demostrado en las últimas elecciones de Bolivia.

El próximo domingo 7 están convocadas elecciones en Ecuador y allí estaremos presentes.



Estas elecciones tienen antecedentes complejos. No bien asumido Lenin Moreno como presidente del Ecuador, con el respaldo de Rafael Correa como su principal capital, se encargó no solo de alejarse de él, sino de facilitar la persecución judicial de la que fue víctima. Otro caso claro de lawfare. El intento de la derecha fue denostar, descalificar, perseguir a dirigentes de la Revolución Ciudadana y tratar de borrar de la memoria del pueblo a Correa. Pero eso no resultó.

El 1 de septiembre de 2020 el CNE rechazó la candidatura de Correa, con el argumento de que el candidato debe asistir en persona al Consejo para hacer ese trámite, condición que no aparece en la legislación. A pesar de considerar injusta e ilegal la proscripción, el correísmo aceptó participar en las elecciones, como lo hiciera el MAS en Bolivia ante la imposibilidad que se presentara Evo Morales.

De cualquier manera el manejo capcioso de las autoridades electorales no termina y entre otras restricciones prohíbe los spots televisivos donde aparezca la imagen de Rafael Correa y los de radio donde aparezca su voz. Tampoco se le permite participar en las elecciones al empresario Álvaro Noboa, motivo por el cual el Tribunal Contencioso Electoral suspende a varios miembros del CNE, quedando pendiente el cumplimiento de la medida, generando más incertidumbre.

Como si pudiera no haber más problemas, a pocos días de que se realicen las elecciones generales de 2021, la impresión de las papeletas para las elecciones de Parlamentarios Andinos está muy atrasada y no se sabe qué sucederá. Se argumenta que hay maneras de solucionarlo, pero todo lo sucedido genera dudas.

El movimiento de la Revolución Ciudadana liderado por Correa, ha tenido paciencia y capacidad para evitar cada nueva dificultad, y la candidatura de Andrés Arauz encabeza todas las encuestas. Está claro que el recuerdo de lo logrado durante los años de gobierno es su principal capital, como el deseo de una parte importante de la población de volver a aquellas épocas.

Lo que se juega en Ecuador es si la democracia, aun acotada, es la que resuelve las diferencia políticas e ideológicas o si nuestra región vuelve a épocas en que los pueblos padecieron el autoritarismo y las dictaduras.

El Parlasur trabaja intensamente en Ecuador, y en toda la región para que la voluntad popular pueda expresarse, se convoquen y se realicen elecciones sin restricciones ni proscripciones , y que se respeten los resultados de ellas.

Jefe de la Misión Electoral del Parlasur en Ecuador