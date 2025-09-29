Luego de tres años de construcción, China inauguró el puente más alto del mundo. La obra en la provincia de Guizhou quedó abierta al tránsito este domingo y redujo a dos minutos el tiempo de viaje sobre un profundo cañón que antes tomaba más de dos horas.

El Puente sobre el Gran Cañón de Huajiang se eleva 625 metros sobre el río Beipan, en el terreno montañoso de Guizhou y es casi nueve veces más alto que el Puente Golden Gate de San Francisco.

La edificación se ubica en una zona geográfica denominada "la grieta de la Tierra" y cuenta con una estructura de 2.890 metros de largo. Se trata de la última incorporación a la red de infraestructura en rápida expansión de la segunda mayor economía del mundo.

El anterior puente más alto del mundo, que también cruza el río Beipan, se encuentra a poco más de 100 kilómetros de esta obra. Fue inaugurado en 2016 y tiene una altura vertical de 565,4 metros desde la cubierta del puente hasta la superficie del río.

"El nuevo puente, que mejorará en gran medida la conectividad regional, es un proyecto emblemático que demuestra la innovación de China", aseguró Zhang Yin, jefa del departamento de transporte provincial.

"La obra incorpora múltiples avances tecnológicos para su diseño de la resistencia al viento y la construcción de puentes a gran altura, obteniendo 21 patentes autorizadas. Algunas de sus innovaciones tecnológicas han sido admitidas como estándares nacionales de construcción de puentes", agregó Zhang.

Desde el inicio de la construcción del puente, el equipo superó enormes desafíos planteados por el gran cañón. Mediante el uso de una serie de nuevas tecnologías, incluyendo la navegación satelital, drones, sistemas de monitoreo inteligentes y materiales de ultra alta resistencia, se logró una precisión a nivel de milímetro en la construcción a grandes alturas, convirtiendo barreras antes infranqueables en corredores de transporte.

A lo largo de los años, Guizhou, una de las provincias menos desarrolladas de China, construyó más de 30.000 puentes en su terreno montañoso, incluidos tres de los más altos del mundo. La provincia alberga casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo.

La longitud combinada de los puentes existentes y en construcción de Guizhou supera actualmente los 5.400 kilómetros, una distancia casi igual al recorrido de norte a sur de China.