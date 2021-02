Un freno a la burla genocida 

Ante las amenazas y hostigamiento que profirió el genocida condenado Jorge Balla contra una joven pareja que vive al lado de su casa, el diputado provincial Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, presentó un proyecto para que la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe declare "su preocupación por las reiteradas violaciones a la prisión domiciliaria", de las que Rosario/12 informó ayer. "La provocativa actitud de Balla atenta contra el mandato de memoria, verdad y justicia que tan laboriosamente se viene construyendo desde hace 37 años, a partir del 10 de diciembre de 1983", dice el legislador provincial en la iniciativa, que ya ingresó en la Legislatura provincial y está en condiciones de tratarse en la primera sesión del año, prevista para el próximo 11 de febrero. Como no es un proyecto de ley, no requiere ser enviada por el Ejecutivo para incluirse en Extraordinarias. "Este cuerpo remarca la necesidad de profundizar los juicios por estos delitos aberrantes como también insta a los organismos de la justicia federal a hacer cumplir las penas impuestas como mínimo requisito para hacer realidad la histórica consigna de Nunca Más", es el texto propuesto por Del Frade para la declaración.

En su proyecto, el legislador rememora que en 2019, el Tribunal Oral de Santa Fe dictó cuatro cadenas perpetuas en el marco de la causa por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, producida en la ciudad, cabecera del departamento La Capital. Condenó a tres militares: el coronel Ramón Abel Recio, el sargento Jorge Alberto Balla y el cabo Luis Alfredo Gómez. Y a un ex oficial de inteligencia del D-2 Oscar Cayetano Valdez a prisión perpetua por los "homicidios calificados por alevosía" de cuatro militantes en resistencia a la dictadura: Jorge Piotti, su pareja Ileana Gómez y los compañeros de ambos, Osvaldo Pascual Ziccardi y Carlos Mario Frigerio.

Con esa condena, Balla se hizo acreedor de la prisión domiciliara. Pero la incumplió reiteradamente, y hasta llegó a salir de su casa para agredir a Juan, y también para hostigar --junto a sus hijos-- a Daiana, en junio, cuando todavía estaba embarazada y el 5 de diciembre, cuando la beba de la pareja tenía pocos meses de vida. El convicto y su familia amenazan a la joven pareja con matarlos, y con hacerlos ir del barrio. "El Foro contra Impunidad y por la Justicia de Santa Fe aportó pruebas, filmaciones y testimonios sobre las reiteradas violaciones a la prisión domiciliaria de Balla. Denuncian que no se cumplieron las condiciones de detención que el propio tribunal fijó y advierten que 'el tribunal desprecia todo lo que pasa'", plantea Del Frade, quien recordó que también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y organismos de DDHH reclamó el cede del beneficio de la prisión domiciliaria para Balla.

Balla “es un ex agente del Ejército que cumplió un rol activo en el terrorismo de Estado en la zona durante la última dictadura cívico militar”, expresó el abogado Guillermo Munné, patrocinante de la pareja agredida por el represor, quien también cuestionó al Servicio Penitenciario. “Estos vecinos no deberían estar pasando por esta situación que se podría haber evitado si el servicio penitenciario determinaba un establecimiento donde se le pueda garantizar su salud. No es muy difícil”, dijo Munné. Al ser consultado sobre la situación que viven los denunciantes de Balla, el abogado de derechos humanos la calificó de “hostigamiento infernal, cotidiano. Es una pesadilla con episodios insoportables”.

Según consta en la denuncia presentada por Daiana, no pueden salir al patio de ellos, que da a la casa del convicto. "Balla se trepa al tapial, los espía y hasta se pasa al techo de ellos”, contó Munné. Según consta en los considerandos presentados por Del Frade, el abogado subrayó: “Pedimos que se enmiende y se encamine la situación. No se cumplió ninguna de las condiciones que el propio Tribunal fijó. Iban a haber evaluaciones semestrales y no se hizo nunca".