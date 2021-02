Dita Von Teese habló de las acusaciones contra Marilyn Manson por abuso sexual

Dita Von Teese se refirió a las acusaciones de abuso contra su exmarido Marilyn Manson. El pasado lunes 1 de febrero, la estrella de Westworld, Evan Rachel Wood, hizo público que el músico la acosó y abusó de ella “durante años”.

Tras la declaración de Wood, otras mujeres salieron a acusar a Manson de delitos similares. En ese contexto revelaron que sufrieron estrés postraumático, terrores nocturnos y TOC después de que terminaron sus relaciones con Manson.

Manson ha negado las acusaciones, calificándolas de "horribles distorsiones de la realidad".

En un comunicado publicado en su Instagram, la artista burlesca Von Teese, quien estuvo casada con el músico entre 2005 y 2006, dijo que Manson no abusó de ella.

"He estado procesando las noticias que se dieron a conocer el lunes sobre Marilyn Manson", comienza el comunicado, en el que dice que "a quienes han expresado sus preocupaciones por mi bienestar, les agradezco su amabilidad".

"Por favor, sepan que los detalles que se hicieron públicos no coinciden con mi experiencia personal durante nuestros siete años juntos como pareja", continúa el comunicado. Y agrega: "Si lo hubieran hecho, no me habría casado con él en diciembre de 2005. Me fui 12 meses después por infidelidad y abuso de drogas."

El texto publicado en Instagram destaca que “el abuso de cualquier tipo no tiene lugar en ninguna relación. Les insto a aquellos de ustedes que han sufrido abusos a que tomen medidas para sanar y tengan la fuerza para realizarse plenamente".

Von Teese concluyó: “Esta es mi única declaración sobre este asunto. Gracias por respetar esta solicitud."

Desde que salieron a la luz las acusaciones contra Manson, su sello discográfico y la agencia que lo representa dieron por terminada la relación. El músico también ha sido despedido de las series de televisión American Gods y Creepshow.