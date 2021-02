Del juego de Scott Pilgrim a Naón en el galpón

#Cursos&Concursos El festival internacional de cine sobre el trabajo Construir Cine convoca hasta el 28/2 a realizadores de documentales y piezas de ficción con temáticas vinculadas al trabajo y lxs trabajadorxs. Además, el Concurso de Desarrollo de Proyectos Audiovisuales que organizan el gobierno porteño y la Fundación Itaú repartirá más de 5 millones de pesos a 12 documentales, series de ficción, largometrajes y programas de entretenimiento que sean seleccionados.

#SessionConAmor El quinteto platense Naón colgó lindo en un galpón haciendo No me ves, con reggaera sencillez, buen flash y expresivas muecas. Los porteños Lentes soltaron su live session Tiempos extraños, a tres cámaras, dos pantallas led y un solo corazón lleno de power pop. Y los marplatenses Luzparís cortaron El fuego, grabado en plano secuencia bajo la vaporosa dirección de Gon Ville.

#Pantallazos El Mono de Kapanga, Leo García y Fabiana Cantilo estarán en Seres libres, el programa de entrevistas sobre diversos tipos de adicciones (drogas, juego, comida) que estrenó Crónica TV, con conducción de Gastón Pauls. Además, Much Music compartirá el especial Luz, cámara, rock!, sobre los lazos entre el cine y la cultura rock, con testimonios de Gustavo Cerati, Leticia Brédice, Fito Páez y más (6/2 a las 21).

#JoystickDivision En su décimo aniversario, el divertidísimo Scott Pilgrim vs. The World: The Game tiene reedición completa para consolas de octava y novena generación, con cooperativo online de hasta 4 jugadores. Por otra parte, del 5/2 al 24/3, el canal gamer PEEK trae Summoners, un show en ocho episodios para fanáticos del universo League of Legends, juego del que ya arrancó la Liga Latinoamérica 2021, con Furious Gaming y Gillette Infinity Esports picando en punta. Además, Apex Legends ya tiene en marcha su octava temporada (Mayhem) y estrenó personaje (el mercenario Fuse), hay nuevos DLCs para UNO (Fenyx's Quest) e Immortals Fenyx Rising (A New God), y actualizaciones para Ace Combat 7: Skies Unknown, The Crew 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

#CualquieraPuedeGooglear Clic de solo lectura: Miniaturas, la banda de rock de La Paternal, subió el tercer episodio de su audiolibro Historias que desnudan de verdad, spin-off del disco Uniformes rojos, uniformes negros, editado en 2018. Clic de archivo: El Club Audiovisual sacó Ya no estamos tan solos, un EP con la grabación de su show de noviembre en La Tangente. Clic a beneficio: Bandcamp propone otro viernes solidario este 5/2, cediendo sus ingresos y participaciones durante la jornada y destinando fondos a artistas y sellos afectados por la pandemia. Clic en un cumple: Rey Caníbal celebra 25 años de rock con nuevo disco, El mañana es hoy.