Agenda LGBTIQ: selección verano

PAULA MAFFIA EN FESTIVAL CANCHERA

El festival de música, danza, teatro y poesía con diversxs artistas de la escena local que se presentan los fines de semana trae este domingo un recital único y exclusivo de la cantautora, música y compositora Paula Maffía, luego de 10 meses de abstinencia de escenarios, para armar un show pensado a pura furia y amor con su guitarra al hombro y todas las canciones de su repertorio a pedido del público, en donde sonarán melodías de trabajos como "Ojos que ladran", Polvo" y "La espesura", además de sorpresas y novedades. Domingo 7 de febrero a las 21:30 en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784, reservas por Alternativa Teatral, alternativateatral.com

LOS QUINTANA: LAS CHICAS DEL ZAPPING

Estrena con autoría y dirección de David Quintana y la actuación de Fernando Quintana, Martín Bontempo, Juan Speroni y Tadeo Pettinari la nueva obra de Los Quintana, que recorre el fanatismo de unas divertidas empleadas del hogar por el mundo de la televisión con un cóctel de personajes y situaciones diversas y la fusión clásica del dúo de teatro y transformismo, apelando a su conocida técnica de la fonomímica y la pantomima, bandas sonoras de películas, fragmentos de teleseries, publicidades y una cuota de infaltable melodrama almodovariano, junto a sus más de 25 años de experiencia sobre las tablas del under y del teatro mainstream de todo el globo. Estreno: viernes 5 de febrero a las 22:30, funciones todos los viernes a las 22:30 en el Teatro CPM Multiescena, Av. Corrientes 1764.

TERTULIAS

Cena Shock. En una oportunidad única se presenta en vivo Susy Shock junto a Caro Bonillo y Andrea Bazán para dar una cena y show a beneficio de la autogestión. Sábado 6 de febrero a las 20 en MU Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Picnic Nocturno. Continúa en el verano el ciclo para celebrar el encuentro en los patios y terrazas de los espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de disfrutar de la noche al aire libre, este fin de semana junto a Dj PiWi, Chipi y Francisca y Los Exploradores. Sábado 6 de febrero a las 18:30 en los jardines del Museo de Arte Español Enrique Larreta, Juramento 2291. Reservas en centroculturalrecoleta.org

Alboroto de Picnic. Llega la última edición de verano del festival para todas las familias con la presentación en vivo de Urraka, Vuelta Canela, Valor Vereda, Mundo Arlequín, Raviolis, Mariana Baggio y Circo Alboroto. Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de febrero desde las 18 en Olazábal 1784, programación completa en Instagram: @circoalboroto

ONLINE

Desarmado. La banda queerpunk Funerales estrena en todas las plataformas su nuevo tema junto con el videoclip, anticipando un año con varias iniciativas musicales y audiovisuales y el esperado retorno a sus recitales en vivo. Disponible desde el sábado 6 de febrero en su canal de YouTube: Funerales Oficial.

Cosas pesadas caen. Reestrena en la virtualidad la obra de Patricio Ruiz que descubre el mito de un hijo que se quema, el de un padre que muerto sigue vivo y el de un cielo en donde existe una máquina de peluches para armar barricadas. Disponible para ver online hasta el 28 de febrero a las 23, entradas y acceso en rojas.uba.ar

RADIO

No Se Puede Vivir Del Amor. Comenzó el noveno año del único ciclo radial diario de diversidad sexual y de géneros del mundo, conducido por Franco Torchia acompañado por un gran equipo. De lunes a jueves de 0:15 a 2 am en La once diez: buenosaires.gob.ar/radiociudad.PODCAST

Fiebre Blanca. Estrenó la docu-serie en formato podcast sobre la Antártida que Tomás Balmaceda realizó junto a Agustina Larrea y equipo, para viajar a un universo de intrigas, amores, muerte, mitos y aventuras, recorriendo historias reales de una tierra plagada de misterios. Se puede escuchar en podimo.com/es/fiebreblanca

TEATRO

Un hembro. Estrena la obra escrita por Rubén Sabadini y dirigida por Laura Paredes con Maiamar Abrodos, Juan Barberini, Claudia Cantero, Pilar Gamboa y Horacio Marassi: un grupo de personas de diferentes sexos y edades reconstruyen o debaten sobre cómo ocurrió un único hecho misterioso. Reserva de entradas por Alternativa teatral. Viernes 5 a las 22, sábado 6 a las 22:30 y domingo 7 de febrero a las 21:30 en la explanada de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502.

Negra. La obra musical, ficcional y autobiográfica de Dennis Smith sobre las culpas y los perdones, los vínculos familiares y las despedidas, se presenta en dos únicas fechas en el Recoleta, con reserva de entradas previas en la web del centro cultural. Miércoles 10 y 17 de febrero a las 19:30 y 21 en el Patio del Aljibe, Junín 1930.

Vanitas-Quién te quita lo bailado. La coreógrafa, intérprete y bailarina Agustina Sario presenta su nueva obra junto a su dupla artística Matthieu Perpoint: un ensayo visual, video performático, que arroja el propio cuerpo al bosque sin artificios, haciendo funcionar a la naturaleza como sala de ensayo y nuevo escenario posible. Estreno: jueves 11 de febrero. Funciones 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de febrero de 16 a 20 en Fundación Cazadores, Villaroel 1438, entrada libre y gratuita.

Trópico del Plata. Se presenta por dos únicas funciones presenciales la aclamada obra protagonizada por Laura Névole y escrita y dirigida por Rubén Sabadini que refleja lo insondable del poder y cómo un cuerpo puede ser devorado por otra voz. Viernes 5 y 12 de febrero a las 21 en Nün Teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419.

Kabaret Elektro Pank. El mítico cabaret del under creado y dirigido por Peter Pank con protagónico de Emiliano Figueredo se presenta en el patio de Feliza, con protocolos vigentes y al aire libre, con capacidad limitada y entrada a la gorra. Viernes 5 de febrero a las 20:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

CURSOS

Informática gratis. El Centro de Formación Profesional Trans-TI invita a personas trans y travestis a inscribirse gratuitamente a los cursos de Testing de Software, Operación de Software para Auxiliar Contable, Introducción a las herramientas digitales y más. Inician en marzo en modalidad a distancia. Pre-inscripción abierta en trans-ti.com/formacion

RECITALES

Miranda Johansen. El ciclo gratuito Amor de verano con recitales, talleres de dibujo y entrenamiento físico, teatro y cine convoca este viernes a Miranda Johansen, con su fusión de música, cuerpo, movimiento y puesta en escena especial para recorrer sus trabajos “Fata Morgana”, “Envoltorio”, “Vos, sinuoso”, "Chica Mutante" y más. Viernes 5 de febrero a las 19 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CINE

Bicicletas 3000. Se reestrena el cortometraje en el marco del ciclo que propone IndieFuertes junto a Niceto Club: un trabajo audiovisual que experimenta con la fantasía para sumergirnos en el mundo de lo que no-se-ve. El vibrar con un otre, la contemplación, el inconsciente, la música que emana de los objetos, lo onírico y el reflejo de lo externo en lo interno. Disponible durante febrero, acceso y entradas en Passline.com

Los Sonámbulos. Se proyecta la película de Paula Hernández con presencia de la directora en el ciclo de sábados de verano en el Conti: la historia de Luisa y su hija de 14 años, sonámbula, en pleno despertar, con una familia ritualista, el verano, sudor, alcohol, tradiciones, cuerpos que cambian y las miradas sobre esos nuevos cuerpos. Sábado 6 de febrero a las 19 en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

FERIA

Mirar y enamorarse. Los sábados de verano largó la serie de ferias dedicada al universo de las artes gráficas, las historietas, la ilustración y los fanzines en el Pasaje del Tilo del Recoleta: en esta oportunidad estará la Meet and Print, un encuentro de serigrafistas convocado por el estudio House of Prints, con el objetivo de unir fuerzas y compartir conocimientos. Sábado 6 de febrero de 16 a 21 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

LIBROS

Cursi: El amor en tiempos virtuales. El libro de Evangelina Ciurleo compuesto por textos, posts y micro-poemas acerca de los vínculos y las nuevas formas que toman las relaciones en la era virtual y sus dudas, frases, reflexiones, micro-textos y aforismos se presenta en sociedad. Miércoles 10 de febrero a las 18:30 en el Patio del Aljibe del Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

Desertores: Voces marginales de la literatura en francés. Inicia el 8 de febrero el taller de cuatro encuentros virtuales coordinado por Julie Jacquemin, los lunes de febrero de 19 a 21. Además, se larga She/ her – Literatura de mujeres en inglés, los jueves de febrero de 11 a 13, arrancando el 11 de febrero con la coordinación de Vero Barrionuevo. Inscripciones e información escribiendo a [email protected]

CONVOCATORIAS

Sorteo Mega Triple Shock. La librería La Libre, la editorial Muchas Nueces y la escritora y cantante Susy Shock sortean tres libros de su autoría: "Hojarascas", "Crianzas" y "Realidades". Se realizará el domingo 7 de febrero en las redes. Bases y formas de participación en Instagram: @lalibrearteylibros y @muchas_nueces

PINAMAR

Acus. La cantautora, música y activista afro se presenta con su proyecto solista para bailar y cantar con un repertorio veraniego en la que sonarán canciones de su último trabajo "Peluche peligroso" y otros clásicos que harán mover las cuerpas a puro ritmo de funk y hip hop latino. Sábado 5 de febrero en Temple de Pinamar, Av. De las Artes 31, información y acceso en Instagram: @templecerveza