Schelotto ya es oficialmente el primer refuerzo de Racing

Ezequiel Schelotto se convirtió oficialmente este jueves en el primer refuerzo de Racing Club, equipo al que estará vinculado durante tres temporadas.



El jugador proveniente del Brighton de Inglaterra estuvo acompañado en su presentación por el presidente de la institución, Víctor Blanco, y por el manager Rubén Capria.



"Estoy con ganas de este desafío. Jugar en el fútbol argentino es algo que quiero desde chico. Racing dio el punto final y estoy muy agradecido", declaró Schelotto en la conferencia de prensa llevada a cabo en el Recinto de Honor del estadio Presidente Perón.



"Racing se mostró con mucha disponibilidad y fue fácil elegirlo. El fútbol argentino es aguerrido y los jugadores no se rinden, vengo a sumar y a llevar a Racing a lo más alto posible. Poder jugar la Libertadores fue uno de los motivos de volver al fútbol argentino y no tiene nada que envidiarle a la Champions. Jugar la Copa es un sueño", añadió.



El jugador que hizo las divisiones inferiores en Banfield, aunque no llegó a debutar en Primera, detalló: "Soy un jugador que deja todo por la camiseta que usa. En un sistema táctico de 4-3-3 me siento muy cómodo de lateral derecho, por la velocidad que tengo, ataco los espacios y hago más asistencias que goles".



"A mi representante le comenté que lo económico no era la prioridad sino que estaba pensando en volver para aportar desde lo que pueda. Estoy agradecido con el Mago Capria, que insistió para que llegara y eso me motivó mucho. Creo que voy a ir conociendo el club día a día. Me demostraron mucho amor en mi llegada. Siento que Racing es una familia y te genera tranquilidad", expresó sobre la institución.



"Espero que la gente vuelva pronto a la cancha porque me gustaría sentir el ambiente. Me han hablado muy bien de la hinchada de Racing", continuó sobre el regreso del público a los estadios del fútbol argentino.

Schelotto remarcó que el "vestuario" -liderado actualmente por Iván Pillud y Darío Cvitanich entre otros jugadores- es "fundamental" para encarar los compromisos venideros del club y aseguró que habrá una "competencia sana" para ganarse un lugar en el once titular.



"Juegan sólo 11 jugadores y habrá una competencia sana para tener el puesto, pero lo más importante acá es Racing y la camiseta", sostuvo el futbolista de 31 años que peleará por un lugar en el equipo titular con Fabricio Domínguez e Iván Pillud.



Por último, Schelotto se refirió al ex secretario técnico de la institución de Avellaneda, Diego Milito. "A Diego lo tuve como compañero en Inter y me demostró humildad. Acá es un ídolo, respetable dentro y fuera de la cancha. Pedí la 22 por él, pero finalmente usaré la 18. Lo importante es el escudo y defender la camiseta de Racing", cerró.



Con respecto a la práctica, llevada a cabo en el predio Tita Mattiussi, los futbolistas que jugaron ante All Boys hicieron tareas regenerativas, mientras que el resto llevó a cabo circuitos de pases con enfrentamientos, definición y, para finalizar, fútbol en espacios reducidos.



El paraguayo Lorenzo Melgarejo trabajó en el campo de juego, mientras que Marcelo Díaz y Benjamín Garré hicieron kinesiología y gimnasio en el estadio.

Bajo las órdenes de Juan Manuel Pizzi, el plantel albiceleste volverá a trabajar este viernes por la mañana en el Cilindro de Avellaneda.