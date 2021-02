Mariano Recalde tiene coronavirus

El senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde dio positivo de coronavirus este domingo. Según aseguró, se encuentra en buen estado de salud y, "por el momento", solo presenta síntomas leves.

"Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo", indicó Recalde en su cuenta de Twitter.

Luego de aclarar que se encuentra "bien de salud", con "síntomas leves", recordó la importancia de seguir "cuidándonos" porque "la pandemia no terminó.