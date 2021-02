Una vez más en el centro de todas las miradas 

El proyecto que presentaron esta semana diputados provinciales de distintos espacios de la oposición, para que las declaraciones juradas de autoridades de los tres poderes del Estado provincial más los intendentes, concejales y miembros de comisiones comunales sean de carácter público y de libre accesibilidad, vuelve a poner al Senado de la provincia en el centro de las miradas públicas. Uno de los autores de la iniciativa, el diputado Julián Galdeano (UCR, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio), dijo ser “optimista” en relación a que los senadores aprueben el proyecto pero también recordó que esa misma Cámara se negó “en siete oportunidades a darle sanción definitiva a una Ley de Acceso a la Información Pública. Pero ahora hay una composición diferente en Senadores”, dijo el legislador. De todos modos, esa “composición diferente” es la que perdió la votación para retirarle los fueros al senador Armando Traferri, investigado por supuestas relaciones con el juego clandestino en Santa Fe. El Ejecutivo también trabaja en un proyecto similar de acceso a la información patrimonial de los funcionarios. Galdeano dijo estar dispuesto a compatibilizar ambas iniciativas: “Esta no es una cuestión de copyrigth, lo importante es sumar transparencia para la ciudadanía”, aseguró.

El diputado Galdeano explicó que el sistema de declaración de bienes que hoy rige para los funcionarios jerárquicos en Santa Fe “nos parece arcaico, es vetusto, no tiene relación con los niveles de transparencia que requiere la administración pública”. Y graficó que, por ejemplo, los diputados actualmente cuando asumimos, nos llega desde la Escribanía de Gobierno un sobre con una especie de sello afuera donde uno tiene que poner su nombre y apellido, su DNI y firmar y adentro un formulario con distintos casilleros que uno tiene que rellenar con sus bienes, propiedades, etc. Y ese sobre queda cerrado en la escribanía de la provincia. Además de que nadie tiene acceso a esa información, también es una fotografía de un momento determinado cuando todos sabemos que el patrimonio es algo que va fluctuando y a veces el funcionario tiene determinados bienes y luego adquiere otros o tiene que venderlos”, dijo. Y agregó que “lo que planteamos es que no sea una imagen rígida inamovible, sino que cada uno de nosotros que estamos obligados a hacer nuestra presentación anual de declaración jurada ante la Afip de Bienes Personales y de Ganancias, tengamos también la obligación de hacerla pública todos los años a nivel provincial”.

La iniciativa presentada es firmada por Galdeano y los restantes integrantes de Juntos por el Cambio (Ximena Sola, Gabriel Chumpitaz; Alejandro Boscarol y Cesira Arcando) más los radicales Maximiliano Pullaro, Fabián Bastia y Juan Cruz Cándido. También sumó la firma Amalia Granata (Somos Vida). Los autores recuerdan que la Convención Interamericana contra la Corrupción -ratificada por ley en la Argentina- establece para sus Estados parte el compromiso de establecer "sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando corresponda".