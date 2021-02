Schwartzman debutó con un sólido triunfo en Australia

Diego Schwartzman debutó este lunes con una victoria en el Abierto de Australia al derrotar por 7-6, 6-4, 2-6 y 6-2 al sueco Elías Ymer, en una primera jornada muy complicada para los jugadores argentinos, con tres eliminaciones prematuras: Federico Delbonis, que ni siquiera pudo saltar a la cancha, Juan Ignacio Londero y Federico Coria.

El "Peque" Schwartzman se impuso con autoridad ante el tenista sueco y se convirtió en el único argentino en avanzar a la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada. El número 9 del mundo cometió más errores no forzados de los habituales para él (48 en total), pero esa situación se debe a una cuestión estratégica que está intentando implementar para ser más agresivo en su juego.



El propio Schwartzman lo dejó en claro después del triunfo. "Me siento muy bien con mi tenis. Ahora es más agresivo y por eso cometo más errores, pero puedo mejorar", explicó el jugador argentino, que necesita adaptar su tenis a la velocidad de pelota con la que se desarrollan los partidos en el Melbourne Park. "Las canchas están muy rápidas, hay bastante viento y eso complica un poco el juego, como pasó hoy", completó su análisis el "Peque".

En la próxima ronda, Schwartzman se medirá con el francés Alexandre Müller, que minutos antes de su debut ni siquiera estaba en el cuadro principal y se benefició por el retiro de Federico Delbonis, que sintió una molestia en su espalda y no se pudo presentar al duelo ante Juan Ignacio Londero.

Ante la baja de Delbonis, el rival del cordobés fue Müller, que aprovechó su condición de lucky loser para imponerse por 4-6, 6-3, 6-0 y 6-3 e instalarse en la siguiente ronda. Frustrado, Londero dejó en claro que no está atravesando un buen momento personal, que se ve refleajado en si juego. "Me están pasando cosas que me están haciendo jugar mal", se sinceró el cordobés.

Otro que se despidió en primera ronda fue Federico Coria, quien fue el primer argentino en entrar en acción en el torneo y en la noche del domingo sufrió la potencia del canadiense Milos Raonic, quien lo derrotó por 6-3, 6-3 y 6-2. A pesar de la caída, el santafesino se mostró conforme con su rendimiento y con haber jugado por primera vez en el cuadro principal de Australia. “Más allá del resultado, siento que ya gané, porque me costó mucho llegar a este nivel y jugar este tipo de torneos. Lamentablemente me tocó jugar contra Raonic, que juega a otro deporte y estoy muy lejos de ese nivel. Espero que el año que viene me toque un partido un poco más accesible”, indicó el hermano del Mago Guillermo Coria.



En la segunda jornada del Abierto de Australia, que se jugará a partir de las 21 de Argentina, será el turno de los estrenos de Guido Pella y Nadia Podorsoka . El bahiense chocará con el croata Borna Coric, vigésimo segundo favorito, mientras que la rosarina chocará ante la estadounidense Christina McHale.

Victorias de los favoritos

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial y favorito para ganar el torneo, no tuvo inconvenientes para superar al francés Jeremy Chardy por 6-3, 6-1 y 6-2 y extendió su ventaja en el duelo personal sobre el galo a un apabullante 13-0. El balcánico chocará en la segunda ronda con el estadounidense Frances Tiafoe, que superó en el estreno al italiano Stefano Travaglia.

En la primera jornada del Abierto de Australia también ganaron el austríaco Dominic Thiem, el alemán Alex Zverev, el búlgaro Grigor Dimitrov, el suizo Stanislas Wawrinka, la rumana Simona Halep, la japonesa Naomi Osaja y la estadounidense Serena Williams. Las únicas sorpresa las protagonizaron el francés Gael Monfils, décimo preclasificado, que perdió en cinco sets ante el finlandés Emil Ruusuvuori, y la alemana Angelique Kerber, campeona de Australia en 2016, que se despidió ante la estadounidense Bernarda Pera.