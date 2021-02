Alberto Fernández: "Me acusaron de envenenar a la gente y ahora me piden veneno para todos"

El presidente Alberto Fernández se refirió a la campaña de odio contra la vacunación y sostuvo que no le teme al debate sino a “que impregnen mentiras en los argentinos”. “Hasta hace veinte días yo era un envenenador serial, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos”, expresó irónicamente el jefe de Estado.

En conferencia de prensa desde Tucumán, donde encabezó una reunión con industriales y representantes de sindicatos del NEA y NOA y habló principalmente del precio de los alimentos, Alberto Fernández aprovechó también para referirse a los “profetas del odio”, e insistió en la necesidad de establecer el diálogo. “Lo que nos queda por delante es toda una tarea de debate, de discutir”, sostuvo el mandatario, y agregó: “A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras. Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos”.

Al respecto se refirió a la campaña en contra de la vacuna Sputnik V y la denuncia por “envenenamiento” radicada por Elisa Carrió y diputados de la Coalición Cívica. “Yo no sé como pasó, pero hasta hace veinte días yo era un envenenador serial, había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. Y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todo los argentinos”, ejemplificó el presidente.

Durante la conferencia también afirmó que las medidas del gobierno durante la pandemia garantizaron que “ningún argentino se quede sin salud”, gracias a la finalización de obras en hospitales, la construcción de hospitales, la incorporación de 3600 camas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y la inversión en fabricación de respiradores automáticos, lo que permitió “llenar la Argentina de respiradores”.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también habló sobre la “campaña antivacuna de miedo y sabotaje” contra la Sputnik V que la provincia “está derrotando”.

"A veces da bronca cómo se informa sobre las vacunas. Hace poco decían que las que se habían conseguido no servían para nada o hasta mataban y ahora están diciendo que hay pocas. Es muy difícil discutir con ese tipo de argumentos", señaló Kicillof desde la ciudad balnearia de Miramar, donde encabezó una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en la provincia. Y agregó que "a pesar de la campaña antivacuna detestable, deplorable e intensa, podemos decir que tenemos 2 millones de preinscriptos en la provincia".



El ministro de Salud Bonaerense, Daniel Gollán, destacó por su parte que "en 200 mil vacunados en la provincia de Buenos Aires, no hay un solo registro de un efecto adverso grave, de ningún tipo”. “Lo único que está produciendo esta vacuna en nuestro cuerpo es que tenemos anticuerpos. Estamos protegidos contra el coronavirus”, subrayó.