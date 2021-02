El Hospital de Tartagal no tiene cirujanos de guardia

En el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, “no tengo cirujanos de guardia hace 50 días”. La afirmación es del gerente de esa institución, Juan López, en respuesta a consultas de Salta/12.



“Hoy mi bandera política es la salud”, dijo López al señalar que su objetivo es dejar de derivar las prácticas más complejas a otros hospitales. Sin embargo, “hoy hace 50 días que no tenemos cirujanos de guardia porque piden equiparación respecto a lo que ganan los de Salta”, reveló. Sucede que, siempre según López, la hora guardia de un cirujano en un hospital de la capital salteña es de 1.200 pesos, mientras que en su hospital se cobra 600 pesos. Ante la pregunta sobre cómo se actúa para dar una solución a esta falta de recurso humano, López respondió: “Derivamos a Orán, (General) Güemes o Salta (Capital)”.

El gerente contó que aún cuando hay guardia de cirujanos, tienen inconvientes porque son muy pocos para cubrir la demanda, dado que hay cuatro, más un residente.

López detalló que estos médicos vienen ya sin cobrar las horas de guardia, porque no prestan este servicio, y que ninguno de ellos pidió volver a trabajar en ese lugar, sino q que por el contrario se mostraron más tranquilos al bajar su nivel de actividad, al punto que “hoy (por ayer), una cirujana renunció al cargo y otro me pidió licencia por seis meses sin goce de haberes”, sostuvo. El gerente indicó que pese a que el jefe del Servicio del Hospital planteó la situación ante el Ministerio de Salud hace un mes, hasta el momento no hubo respuestas.

Las consultas a López se hicieron tras las repercusiones generadas por la difusión de un audio de 22 segundos que se viralizó el lunes último, aunque dataría de principios de enero. En ese audio se escuchan improperios de la diputada provincial del departamento San Martín, Gladys Paredes, contra el ministro de Salud, Juan José Esteban.

Los insultos fueron en el marco de una comunicación privada entre la legisladora y alguien de su confianza. Y el trasfondo, según la misma diputada reconoció, tiene su base en el pedido de remoción de López, realizado ante el ministro Esteban. La solicitud se hizo luego de que se denunciaran supuestas irregularidades de un servicio de diálisis que funciona en el Hospital de Tartagal sin estar autorizado. El hecho es investigado por la Sindicatura General de la Provincia. Según López, “ya explicamos todo” al ente de contralor.

Un exabrupto por enojo

Frente a las repercusiones de los insultos que profirió, Paredes pidió disculpas y explicó que se volcaron en un audio privado que envió a una persona de confianza a inicios de enero.

“Ese día tuve un exabrupto que no estoy acostumbrada a usar… Yo sé que no tengo excusas. Pero estaba muy enojada. Espero que se entienda. Soy humana, y el ministro (Esteban) sabe las presiones que sufro”, dijo la legisladora en Radio Nacional.

Explicó que las presiones surgen de algunos de sus compañeros del Hospital (ella fue médica también en esa institución), por las permanentes quejas contra López. “Lo que yo hice fue presentar las pruebas ante el Ministerio de Salud”, sobre la irregularidad en el servicio de diálisis y por el cobro de algunos profesionales de 600 mil pesos o más, muy por encima del salario de otros. “Pero nunca salí a mediatizarlo”, añadió al deslizar que el pedido era que saliera a hacer públicas las denuncias por los medios locales.

Paredes pidió disculpas a Esteban y al colectivo de la diversidad sexual. Desde algunas organizaciones LGBTIQ sostuvieron que la palabra utilizada como un insulto representa una discriminación.