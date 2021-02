Pellegrino habló sobre la situación de Almada y Brizuela

Mauricio Pellegrino, técnico de Vélez Sarsfield, confió que habló con Miguel Brizuela y Thiago Almada, imputados por el delito de abuso sexual y separados del plantel por el club, y que desea volver a contar con los jugadores "lo más pronto posible".



"Hablamos con Almada y Brizuela. Estamos obedeciendo las órdenes del club y aguardando que se solucione lo más pronto posible a través de la Justicia. Tenemos que estar todos unidos y cumpliendo lo que nos dijeron. Ojalá pueda contar con los jugadores lo más pronto posible", declaró Pellegrino en conferencia de prensa.



Brizuela y Almada quedaron imputados el lunes por el delito de abuso sexual, en el marco de una causa iniciada a finales de 2020, y quedaron separados del plantel "hasta tanto se resuelvan sus situaciones judiciales".



Pellegrino opinó que "todas las personas por más que tengan una acusación, tienen derecho a estar en su trabajo". De todas formas, el DT de Vélez aclaró que "entiendo igual que hay una situación que nos excede y que es más importante que lo futbolístico".



Almada y Brizuela fueron denunciados por abuso sexual en una fiesta clandestina realizada a fines del 2020 en una casa alquilada por otro futbolista de Vélez, Juan Martín Lucero, y el martes fueron formalmente imputados por la fiscalía especializada en violencia de género, a cargo de la doctora Laura Zyseskind. Hasta hoy, el único imputado en la causa era un extécnico de las categorías de ascenso, Juan José Acuña, que está prófugo.



"Con el plantel ya lo hemos hablado y hoy de nuevo, para nada es la imagen que queremos proyectar de Vélez. Somos noticia por algo que no estamos satisfechos pero lo afrontamos igual", expresó Pellegrino.



Sobre lo futbolístico, el entrenador del equipo de Liniers manifestó que tiene "ilusión de poder seguir mejorando. Afrontaremos triple competencia y si bien tengo un buen plantel, sería bueno ampliar el grupo".



Vélez debutará en la Copa de la Liga este sábado 13, cuando reciba a Newell´s en el estadio José Amalfitani (desde las 19.20), y el miércoles jugará por la Copa Argentina ante Camioneros por los 32vos de final en cancha de Arsenal en Sarandí.



Con respecto al mercado de pases, Pellegrino admitió que "no es sencillo" salir a comprar para Vélez. "Por la actualidad económica del país, entiendo que los equipos tienen una dificultad. Nosotros planteamos a los directivos qué características de jugadores precisábamos. Hay muchos nombres dando vueltas, Santiago Cáseres y Matías De Los Santos son dos que conocemos pero no quiero adelantarme", sostuvo el DT.



"Veo por delante un torneo muy parejo. La mayoría de los clubes en la Argentina hacen lo posible para que estemos cada vez mejor pese a las dificultades", continuó Pellegrino.



Por último, el DT se dirigió a los hinchas: "Les pido que estemos unidos en los momentos complicados. Les digo que los jugadores están muy bien y les agradezco cómo nos recibieron en el Amalfitani o cuando fuimos a Lanús. Siempre me imagino estar con nuestra gente en casa".