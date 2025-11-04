El juez Diego Slupsky procesó con prisión preventiva a Leandro García Gómez, el ex novio de la cantante Lourdes Fernández por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones leves agravadas. El magistrado también dictó el embargo por 15 millones contra García Gómez, que continuará detenido en la alcaidía ubicada en la calle Beazley al 3800 de la ciudad de Buenos Aires.

“A tal fin intímese al procesado a que, en el término de 72 horas de adquirida firmeza la presente, informe si tiene bienes para dar a embargo, haciéndole saber que en caso contrario se dispondrá su inhibición general de bienes”, sostiene el fallo dictaminado este martes.

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 47 consideró acreditado “un patrón sistemático de violencia de género y control psicológico” desempeñado por García Gómez en perjuicio de la integrante de Bandana.

Slupsky remarcó en su fallo que Lourdes fue hallada en una situación de aislamiento y vulnerabilidad tras permanecer retenida en el departamento de su expareja en la calle Ravignani al 2100, en el barrio porteño de Palermo. Para el juez, los hechos constituyen “una dinámica reiterada de agresiones, manipulación y aislamiento".

