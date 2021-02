Una actriz de "Game of Thrones" también denunció por abuso a Marilyn Manson

La actriz británica Esmé Bianco, conocida por formar parte del elenco de la serie “Game of Thrones” se suma a la lista de mujeres que denunciaron al cantante Marilyn Manson por acoso y abuso sexual en los últimos días.

En diálogo con The Cut, la joven de 38 años detalló que el músico de 52 años había sido su ídolo durante la adolescencia y que durante su relación el artista ejerció violencia física y sexual. “No es un artista incomprendido. Se merece estar tras las rejas por el resto de su vida”, enfatizó.

En la misma línea, la actriz expresó que Manson pasó de ser un “modelo seguir" que la ayudó en algunos momentos difíciles de su juventud, a convertirse en un “monstruo que casi la destruye”.

Bianco conoció a Manson, a quien catalogó como "depredador en serie", en 2005, a través de su exesposa, Dita von Teese. Cuatro años después, el cantante la convocó para que protagonizara su videoclip “I want to kill you like They do in the movies”.

Según detalló la denunciante, durante el rodaje Manson la golpeó con látigos y la obligaba a usar juguetes sexuales en modo de tortura. Durante tres días usó solo lencería y casi no dormía ni comía, ya que lo único que le suministraban era cocaína.

En otra parte de la entrevista, la denunciante contó que llegó a convivir con Manson, momento en que se sentía "una prisionera", ya que el músico "controlaba por completo con quién hablaba".



A través de su cuenta personal de Instagram, Bianco compartió fragmentos de las entrevistas que brindó, en donde explicó que si bien todavía tiene miedo, decidió hablar "pensando en otras sobrevivientes", y con el objetivo de "dar fuerza a otras víctimas".

Bianco se suma a una larga lista de mujeres que han denunciado al cantante, lo que llevó a que la compañía Loma Vista Recordings a terminar la relación laboral con el agresor. La también actriz Evan Rachel Wood relató los terribles abusos que sufrió por parte del artista, cuyo nombre real es Brain Warner.

Manson rechazó las denuncias y afirmó que fueron de relaciones consentidas. "Mis relaciones íntimas siempre fueron totalmente consensuadas, con compañeras de ideas afines", escribió el músico estadounidense en su cuenta de Instagram, la noche del lunes.

"Independientemente de cómo -y por qué- otras eligen hoy manipular el pasado, esa es la verdad", agregó. Entre las situaciones de violencia relatadas por las denunciantes aparecen la manipulación, agresiones sexuales, amenazas de muerte y hasta momentos donde Manson obligaba a sus parejas a consumir drogas.