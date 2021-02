Liga de España: Messi metió doblete en la goleada de Barcelona

Lionel Messi convirtió este sábado dos goles, ambos con remates desde fuera del área, en el cómodo triunfo 5-1 que el Barcelona obtuvo sobre Alavés, para no perderle pisada al líder Atlético Madrid, que a su vez venció 2-1 al Granada con un tanto de Angel Correa, por la fecha 23 de la Liga de España.



El astro rosarino diseñó otro muy buen partido en el equipo que dirige el neerlandés Ronald Koeman, llegó a las 15 conquistas en el certamen y se ubicó a una del uruguayo Luis Suárez, máximo artillero del Aleti.



Con un latigazo de zurda, que pegó en los dos postes antes de ingresar, el 10 del Barsa concretó el primero de su doblete, que completó en el complemento cuando -a poco más de 25 metros de la valla defendida por el arquero Pacheco- despachó otro remate de zurda, inatajable, para el segundo de su cosecha.



El portugués Trincao -también con dos tantos, uno en cada etapa- y el marcador de punta Junior Firpo aportaron los otros festejos del Barcelona, que este martes recibirá al Paris Saint-Germain, por la Champions League.

El descuento del Alavés -que tuvo en sus filas al ex volante de Huracán, Rodrigo Battaglia- lo marcó el ingresado Luis Rioja en la segunda etapa.

Más temprano, el Atlético Madrid, conducido por Diego Simeone, venció 2-1 como visitante a Granada, que tuvo en el banco a Nehuén Pérez. En el complemento, Marcos Llorente abrió la cuenta, igualó el ingresado Yangel Herrera, pero Correa (un ex San Lorenzo) le dio los tres puntos al Colchonero, que sigue puntero.

En otro encuentro de la jornada, Sevilla derrotó 1-0 al colista Huesca con gol en el complemento de Munir El Haddadi. El conjunto andaluz tuvo entre sus titulares a Alejandro "Papu" Gómez (ex San Lorenzo y Arsenal), mientras que Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) estuvo en el banco y no ingresó.

En otro cotejo, Eibar y Valladolid empataron 1-1 en el estadio Municipal de Ipurúa.

Este domingo jugarán Getafe-Real Sociedad (10, DirecTV); Real Madrid-Valencia (12.15, DirecTV); Levante-Osasuna (14.30, ESPN) y Villarreal-Betis (17, Fox Sports).

Principales posiciones: Atlético Madrid 54 puntos; Barcelona y Real Madrid 46; Sevilla 45; Villarreal 36.