Familiares de un republicano lo acusan de ser miembro de un "ejército del diablo" por votar contra Trump

Familiares de un parlamentario republicano lo acusaron de unirse al "ejército del diablo" por haber votado a favor del impeachment en el que se evaluó la participación del expresidente Donald Trump en el asalto al Capitolio. A pesar del voto del hombre en cuestión, Adam Kinzinger, y de los otros nueve republicanos que sumaron su apoyo a los demócratas, Trump salió nuevamente airoso del segundo proceso de juicio político en su contra y fue absuelto.

Para algunos, esa toma de posición no fue gratuita. Este lunes, el diario The New York Times publicó una carta que familiares le enviaron a Kinzinger, un congresista de Illinois, tras la votación en el proceso contra Trump.

"¡Qué decepción eres para nosotros y para el Señor!", dice la carta escrita a mano. "Vas en contra de tus principios cristianos, te uniste al ejército del diablo (Demócratas y los medios de las noticias falsas)", añade.



La carta agrega que la familia de Kinzinger está "avergonzada" y acusa al congresista de haberse dejado convencer por los "ideales socialistas" del Partido Demócrata.



Kinzinger dijo a The New York Times que la carta de dos páginas fue firmada por 11 familiares y escrita por su prima Karen Otto.

La carta no sólo ilustra la polarización de la política estadounidense, sino también la brecha creada en el Partido Republicano mientras intenta gestionar la salida de Trump de la Casa Blanca.

Según el periódico neoyorquino, Kinzinger, de 42 años, tiene una familia muy extensa: su padre tiene 32 primos hermanos.



El congresista fue uno de los 10 republicanos que votaron a favor de condenar a Trump en la Cámara de Representantes. En el Senado, siete miembros del partido se unieron a los demócratas contra el expresidente, pero no fue suficiente para poder condenarlo.