Central necesitará sumar solo un punto más en las últimas tres fechas del Clausura para clasificar a la Supercopa Internacional e ir a la búsqueda de un nuevo título el año que viene. El canaya visitará el viernes a Instituto de Córdoba y Ariel Holan evaluará mañana si hace cambios, respecto al equipo que viene de vencer a Sarmiento. En los institucional, anoche los socios aprobaron la Memoria y Balance que presentó la dirigencia que preside Gonzalo Belloso.

Boca derrotó ayer a Barracas Central en su partido pendiente, quedó a nueve puntos de Central en la tabla anual con tres fechas por jugar. Por lo cual Central aún no se adjudicó el primer puesto. Si bien la única forma de perder el liderazgo de la tabla anuel debe perder los tres partidos restantes y Boca ganar todo lo que le queda, la victoria del xeneize lo privó al canaya a quedar clasificado para jugar el año que viene la Supercopa Internacional ante el ganador del Trofeo de Campeones que dispurán a Platense, campeón del Apertura, con e campeón del Clausura. Pero el viernes el canaya asegurará su participación en la Supercopa con solo sumar un punto en Alta Córdoba.

Los canayas, además, buscarán su sexto triunfo consecutivo en el campeonato en el partido con la gloria para manterse en el primer puesto del Grupo B, que comparte con Deportivo Riestra. Así el equipo de Ariel Holan, que ya clasificó a la Copa Libertadores del próximo año y tiene asegurada su participación en los octavos de final del Clausura: se prepara para encontrar en Córdoba dos nuevos objetivos: la Supercopa Internacional y consolidar el primer puesto del Grupo B, lo que le permitirá en el resto del torneo jugar de local cada instancia que dispute, a excepción de la final.

El plantel canaya entrena esta mañana en Arroyo Seco. Mañana será el último ensayo de fútbol. Y allí Holan debe definir si hace cambios en el once que viene de vencer a Sarmiento en Junín el pasado viernes. La única duda es saber si regresará Emanuel Coronel a la defensa. El ex Banfield fue al banco con Sarmiento y en su lugar apareció Gaspar Duarte, aunque fue Enzo Gimémez el que se movió por el lateral derecho.

En el orden institucional, anoche en la subsede del Cruce Alberdi la dirigencia que preside Gonzalo Belloso puso en consideración en Asamblea de Representantes la nueva Memoria y Balance del club. En la ocasión la dirigencia explicó en general los números de los últimos doce meses, repasó la inversión en obras y se detuvo en las dificultades económicas que arrastra la tesorería por deudas que superan los tres millones de dólares en concepto de impuestos y diferentes cargos que no se pagaron en jugadores que el club vendió en los últimos diez años. Central, por ejemplo, aún debe por la transferencia en 2016 de Giovanni Lo Celso al PSG de Francia pagar el porcentaje que le corresponde a quienes verificaron ser propietarios de una parte de los derechos económicos del volante.