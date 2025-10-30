El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, habló sobre el futuro de la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y lanzó una dura advertencia a los gobernadores que den los votos en el Congreso y el respaldo necesario para que la normativa salga.

“Para los gobernadores el mensaje tiene que ser claro. Ahora el Gobierno nacional va por las provincias. En el Estado nacional queda poco por recortar. Ahora las riquezas están en las provincias”, comenzó señalado de cara a la reunión que habrá este jueves en la Casa Rosada con los representantes locales.

En una entrevista con la 750, añadió: “Los gobernadores no pueden ser cómplices de este ajuste que se va a traducir en la destrucción de todas las economías regionales. Ojo, gobernadores, que no les vamos a creer que esta vez nos dicen que garantizan gobernabilidad, garantizan impunidad”.

Luego, siguió la advertencia: “Yo pienso que lo peor está por venir. El Presidente dice que ya pasó. Pero para los argentinos está por venir. Y no quiere decir desconocer el resultado electoral. Las elecciones no les da libertad para quitar derechos a los ciudadanos. Y nosotros tenemos que paranos desde ese lugar”.

Finalmente, sobre el futuro de la reforma laboral que busca el Gobierno, aseguró: “No hay antecedentes en Argentina de una regresión como esta en materia de derechos. Es volver a la época de las cavernas lo que nos propone el Gobierno”.

“Bullrich sabe que los sindicatos tienen la obligación de defender a los trabajadores. Y están los derechos de huelga, de manifestación, de peticionar. Todos estos derechos forman parte del Estado de derecho que Bullrich desconoce y pretende desplegar el aparato represivo. Es antidemocrático”, añadió.

Tras lo que finalizó: “El Gobierno empieza a hacer propaganda a través de algunos medios masivos de comunicación. Un titular dice: ¿Cuánto te saca el sindicato? ¿Y cuándo nos vamos a preguntar cuánto nos sacan los empresarios? Tenemos empresarios ricos y trabajadores pobres”.