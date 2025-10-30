En la antesala de la nueva reunión que mantendrá con Javier Milei tras el triunfo del oficialismo en las elecciones del domingo pasado, Mauricio Macri anticipó que el PRO aspira a presentar un candidato propio en las presidenciales de 2027.

Según el expresidente, la fuerza política que él lidera -y que durante los últimos dos años fue fagocitada por La Libertad Avanza (LLA)- “está más viva que nunca”, aunque “la prioridad” de ahora sea “apoyar las ideas que impulsa el señor Milei”, dijo durante un seminario que tuvo lugar en Chile.

No obstante, el líder del PRO reconoció que “lo que todavía no tiene (esa fuerza) es un candidato conocido para disputar” la primera magistratura, pero aseguró que eso estará definido en los próximos dos años.

De esta manera, Macri ratificó su alianza con el oficialismo pero dejó clara sus ambiciones de disputar con un tándem propio el liderazgo de Javier Milei, que a la luz del respaldo del domingo pasado intentará revalidar su posición al frente de la Casa Rosada.

En este sentido, consideró que a pesar del triunfo en los comicios legislativos, a la administración de Milei le “falta más músculo en la gestión y en el diálogo” con aliados y opositores. “Milei tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado”, indicó.