A casi cuatro semanas de la desaparición de los jubilados Juana Inés Morales y Pedro Kreder en Chubut, el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, informó que están "buscando personas fallecidas".

"Por más que sea difícil decírselos a las familias, trabajamos con la hipótesis de que ya no están con vida. Hubo que decirles que los perros de búsqueda pasaron a ser perros DRH , que solo detectan restos humanos ", detalló el funcionario en declaraciones radiales.

La búsqueda de los jubilados se centra en los alrededores del Cañadón de Visser, un sector con un terreno abrupto y peligroso, caracterizado por rocas rojizas, grietas profundas, y una superficie erosionada y lodosa, propensa a la formación rápida de sumideros naturales.

Desde hace 18 días se gestiona un operativo de rastrillaje donde fue encontrado el vehículo en el que se movilizaba la pareja y la Ruta Nacional N° 3. En detalle, esta semana se avanzó en dirección noreste hasta la Ruta Provincial Nº73, mientras otro grupo de agentes recorrió el cañadón por donde corre el río La Máquina hasta la Ruta Provincial N° 1, abarcando así distintos sectores estratégicos.





Estos trabajos se desarrollan bajo la supervisión directa del subcomisario Patricio Fabián Rojas, jefe de la División Búsqueda de Personas de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia. Participan más de un centenar de efectivos policiales, bomberos, civiles, drones, caballos y perros entrenados en búsqueda y rescate.

La desaparición y la denuncia

Juana Inés Morales y Pedro Kreder son dos jubilados oriundos de Comodoro Rivadavia, de 69 y 79 años, respectivamente. Habían iniciado una relación hace poco tiempo atrás, según indicaron sus respectivos hijos a los medios locales.

De acuerdo con el medio ADN Sur, el 9 de octubre Juana se encontró con Pedro —quien sería su pareja— en la casa de él, en Comodoro Rivadavia. Las cámaras de seguridad de una casa vecina revelaron que la mujer había llegado cerca de las 20. Llevaba una reposera y una conservadora.

Los últimos registros fílmicos de la pareja corresponden al sábado 11 de octubre. Según ese medio, a las 9:31 de la mañana salieron de la casa del jubilado a bordo de la camioneta. Minutos después, las cámaras de seguridad municipales los registraron atravesando la rotonda de las rutas 3 y 39, luego cerca del aeropuerto y, finalmente, a las 9:50 en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, un barrio​ comodorense del departamento Escalante.

Esa fue la última filmación que se tiene de los jubilados de 69 y 79 años. El análisis de antenas de telefonía celular coincide con las cámaras: también allí sus telefonos fueron captados por última vez. Por este motivo se inició la búsqueda por la Ruta Provincial Nº 1.

La familia de la mujer poco sabe sobre el motivo de ese viaje y del acompañante: según contó la hija de Morales, lo único que le había anticipado su madre era que saldría de vacaciones con un hombre con quien mantenía una relación sentimental desde hace poco tiempo. Sin embargo, tras no recibir noticias de su mamá ni poder establecer niguna comunicación, el lunes 13 de octubre por la noche radicó una denuncia por desaparición en la División Búsqueda de Personas de la Policía de Chubut. El personal policial dio aviso al fiscal de turno y desde ese momento se activó el protocolo.

Por parte de Kreder, Gabriela explicó a ADN Sur que había charlado "por última vez" con su padre el miércoles 8 de octubre: "preguntó por sus nietos, pero en ningún momento me mencionó este viaje a Camarones. Recientemente había regresado de un viaje por Salta con otro grupo de jubilados".

El hallazo de la camioneta, la preocupación de las familias y la hipótesis de un robo

Tras la denuncia policial y la confirmación de la dirección hacia la que se dirigió la pareja, personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y agentes de la policía comenzaron a rastrillar la Ruta Provincial Nº1. También se involucraron civiles solidarios, helicópteros, drones, camionetas 4x4, y perros entrenados.

La camioneta fue encontrada seís días después de la denuncia policial abandonada en medio del barro, en las cercanías del “Cañadón de Visser”, una zona de difícil acceso dentro del Área Natural Protegida Rocas Coloradas. Estaba cerrada y en buenas condiciones —sin señales de vandalismo— y, a simple vista, se constataba que las pertenencias de la pareja estaban intactas.





El hallazgo de la Toyota Hilux fue clave para la investigación, ya que abrió nuevos interrogantes: cómo llegaron hacia esa área de difícil acceso y por qué. Inmediatamente se activó el protocolo federal de búsqueda SIFEBU.

“Mi papá es alguien muy prudente, cuidadoso con su vida y con el vehículo. No habría arriesgado ni la suya ni la de Juana manejando por un lugar tan peligroso”, subrayó Gabriela.

En este sentido, señaló que el hombre jamás habría tomado ese camino por decisión propia, por lo que no descartó la posibilidad de que hayan sido asaltados.

"Creo que los interceptaron en algún punto. Los interceptaron con intención de robo, probablemente. Seguro llegaron hasta acá y se encajaron con la camioneta porque no conocían el lugar”, dijo la mujer, que en declaraciones a medios locales afirmó: "Mi papá hasta acá no llegó manejando esta camioneta, de ninguna manera".