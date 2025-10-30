En un duro editorial, el periodista y conductor de La Mañana Víctor Hugo Morales aseguró que el Gobierno de Javier Milei es un “gobierno sin alma, sin dios y sin perdón” en medio de una serie de reclamos, cada vez más atravesados por la bronca y la angustia, por la no implementación de la ley de emergencia en discapacidad tras ser aprobada y respaldada por el Congreso.

El editorial de Víctor Hugo Morales

El comienzo es con las voces de queridas artistas. Reclaman por el incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. Sienten que la situación es de colapso, que “no se está cumpliendo la ley”, como denuncia Julieta Díaz.

El posteo fue acompañado del video que acabamos de escuchar: “En septiembre de este año salió una partida de dinero para discapacidad. El 1° de octubre tendría que haberse efectuado y salió en el boletín oficial, pero no se pagó. Hace unos días en ANSES hubo una reunión de directorio y se llegó a un pequeño aumento de entre 25 y 39% que ni siquiera cubre la nafta de los transportistas. La plata que falta, la otra plata que fue destinada para discapacidad, ¿quién la tiene? ¿Para qué la van a usar?”.

“Es ilegal lo que están haciendo, es anticonstitucional. Y el aumento, además de ser mínimo y de ser un chiste, no se cobra ahora. Se cobra en abril o marzo del año que viene”, precisó. “La discapacidad no está en emergencia, está en colapso. Cumplan con la ley”, afirmó. Entiéndase que ya se ha llegado al extremo de no cumplir con la ley. El famoso funcionamiento de las instituciones no existe si el propio gobierno no cumple con la ley.

Inés Estévez explicó algo similar y en la publicación sumó: “Es inconstitucional. Es ilegal. Es abandono de persona. Es, a todas luces, un método de aniquilación del sector”. “Discapacidad en colapso”, cerró.

En la misma sintonía, Valentina Bassi no ocultó su indignación y lamentó: “Mi ingenuidad hace que no pueda entender cómo se puede tan livianamente no cumplir una ley de emergencia, luchada, sancionada y ratificada cuatro veces por el Congreso y no tener consecuencias”. “No lo entiendo. Mientras tanto, tiran migajas a cobrar en marzo y abril”, añadió.

Por su parte, Lola Berthet dijo: “Así estoy. Enojada. Están tocando los derechos de nuestros hijos y de todos y todas las personas con discapacidad. Y están manoseando a los prestadores”. “La plata está. Cumplan con la ley”, afirmó.

El gobierno de Milei llega a todos los extremos. La crueldad se hace una pandemia dentro del gobierno, porque no se trata solo de Milei. Y los medios, los que no se harán eco de este dolor, son cómplices, una vil raza dañada, solo atentos a sus intereses, a sus ganancias y al afianzamiento de los valores de una derecha trágica, enferma de la cabeza, que en el fragmento de historia que les toca como ganadores se maneja con estúpida impunidad. Es un gobierno sin alma, sin dios y sin perdón.