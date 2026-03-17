Omitir para ir al contenido principal
PortadaSociedad

Para prevenir eventuales riesgos sanitarops

La Anmat ordenó retirar del mercado un medicamento para tratar verrugas

Se trata de un medicamento no autorizado, que ya había sido prohibido por el organismo.

Verrugas La Anmat prohibió un medicamento para tratar verrugas que no estaba autorizado (Freepik)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

"Se le terminó el coraje para ser un fanfarrón"

“Da pena verlo”: Víctor Hugo indignado con Adorni

El 5-2 marcó el fin del ciclo del técnico

San Lorenzo echó a Damián Ayude tras la dura derrota ante Defensa y Justicia

Almaceneros en crisis por la suba de precios

“Aumentos agazapados”: comerciantes alertan por la inflación tras el inicio de la guerra

La Fórmula 1 acerca su regreso a Buenos Aires

Franco Colapinto en Argentina: ¿Cuándo podría correr?

Exclusivo para

Desde que Kast pidió su extradición a Chile

La familia de Galvarino Apablaza, refugiado político, denuncia persecución

Superó a Estudiantes (RC) en el Cilindro de Avellaneda

Torneo Apertura: Racing hizo los deberes, venció y va por más

Washington profundiza la ofensiva y dice que “las capacidades de Teherán están disminuyendo”

Estados Unidos destruyó más de 100 buques iraníes desde el inicio de la guerra

La cámara ADIMRA registró un fuerte desplome de la actividad en febrero

Se funde la industria de los metales

El País

La persecución judicial contra Cristina Kirchner

Las escandalosas irregularidades de la causa Cuadernos

Sigue la persecución

Causa Cuadernos: Cristina Kirchner declara en Comodoro Py y denuncia el “circo judicial”

Medida de fuerza

Paro en las Universidades Nacionales por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Desde que Kast pidió su extradición a Chile

La familia de Galvarino Apablaza, refugiado político, denuncia persecución

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 17 de marzo de 2026

Plataforma de apuestas online no autorizada

Bloqueo judicial a Polimarket

La cámara ADIMRA registró un fuerte desplome de la actividad en febrero

Se funde la industria de los metales

La convocatoria es para este jueves

El sector pyme lleva su reclamo al Congreso

Sociedad

Para prevenir eventuales riesgos sanitarops

La Anmat ordenó retirar del mercado un medicamento para tratar verrugas

¿Caerá granizo?

Buenos Aires y 17 provincias bajo alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes

A qué hora llueve hoy

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este martes 17 de marzo

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 17 de marzo

Deportes

El 5-2 marcó el fin del ciclo del técnico

San Lorenzo echó a Damián Ayude tras la dura derrota ante Defensa y Justicia

La Fórmula 1 acerca su regreso a Buenos Aires

Franco Colapinto en Argentina: ¿Cuándo podría correr?

El equipo de Flores batió al de Quinteros en Alta Córdoba

Torneo Apertura: Instituto llenó de interrogantes a Independiente

Se impuso de local sobre Atlético Tucumán por la fecha 11

Torneo Apertura: Barracas ganó y se metió en zona de play-offs