El resultado de las elecciones legislativas reconfigura la bancada santafesina en el Congreso. A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza tendrá siete diputados propios, mientras que el peronismo contará con seis. En tanto, Provincias Unidas podría sumar tres legisladores, si a las dos bancas cosechadas este domingo se le suma el socialista Esteban Paulón, aunque no está claro cómo se moverán las distintas fuerzas que conforman ese armado. Una de las particularidades de la nueva composición es que Maximiliano Pullaro, el primer gobernador radical que tiene la provincia en sesenta años, no tendrá a ningún legislador de su partido en el Congreso. Por fuera de esas tres grandes estructuras quedan dos diputados del PRO y una de Futuro y Libertad, ideológicamente afines al gobierno nacional, que seguramente se muevan en sintonía con los legisladores libertarios. Un escenario que favorece al gobierno nacional.

La Libertad Avanza se alzó como el gran ganador de la jornada electoral en la provincia de Santa Fe. No solo por los más de 681 mil votos obtenidos, que le significaron un 40,67% del acompañamiento. Si no también porque el espacio será el que tendrá mayor representación entre los legisladores santafesinos. A las bancas conseguidas en 2023 por Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci, se le sumarán las cuatro obtenidas este domingo con Agustín Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera.

Los cuatro legisladores del espacio que asumirán en diciembre responden a la figura de Diez. Pellegrini, de 25 años, pasó de ser su asesor de confianza a encabezar la lista de Diputados en la provincia. El caso de Tomassoni es similar: abogada y militante libertaria, con la llegada de Javier Milei al gobierno fue designada para manejar una de las sedes de Anses en Rosario. También Montenegro es abogado y hoy dirige la regional Anses Litoral. En tanto, Ravera es una joven militante del espacio, estudiante de abogacía.

El peronismo podría decirse que queda en tablas. En diciembre terminarán su mandato los diputados Eduardo Toniolli y Magalí Mastaler (Unión por la Patria), además de Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe). Pero los 480 mil votos conseguidos por Fuerza Patria (28,70%) habilitan tres nuevos escaños para el espacio, que serán ocupadas por la concejala rosarina Caren Tepp, el exministro de Defensa, Agustín “Chivo” Rossi y la concejala villense, Alejandrina Borgatta. La bancada peronista santafesina se completará con Germán Martínez, Florencia Carignano y Diego Giuliano, que tienen mandato hasta 2027.

En Provincias Unidas, el escenario aparece más confuso. Por lo pronto, el armado que tuvo al gobernador Maximiliano Pullaro como cara visible de la campaña, sumó dos bancas: la vicegobernadora Gisela Scaglia y el diputado provincial Pablo Farías. Si bien los dos dirigentes asumirán en representación del gobernador radical, ambos pertenecen a fuerzas políticas distintas, dentro de la coalición que en la provincia se denomina Unidos para Cambiar Santa Fe.

Por un lado, Scaglia es la presidenta del PRO santafesino, que hoy tiene una bancada propia en Diputados, aliada al gobierno nacional. En su discurso del domingo, la dirigente reclamó “políticas de sensatez” en el Congreso, en un mensaje que parece dirigido al gobierno nacional, pero también adelantó que la reforma laboral, la reforma del Código Penal y la reforma tributaria “son temas que la Argentina no puede perder en la agenda”. Son algunos de los ejes que el presidente Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su gestión.

En tanto, Farías es uno de los referentes del Partido Socialista en la provincia, un espacio que los últimos dos años confluyó dentro del bloque Encuentro Federal comandado por Miguel Ángel Pichetto. En ese espacio participaron los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein. El primero, con dos años de mandato por delante y con posibilidad de sumarse a una eventual bancada de Provincias Unidas, mientras que la exintedenta rosarina dejará su banca en diciembre.

Una de las novedades de la jornada electoral es que Pullaro no contará con diputados santafesinos del radicalismo en el Congreso, algo que parece inusual para un partido que lidera la coalición de gobierno. En diciembre dejará su banca Melina Giorgi, la referencia radical del gobernador en Diputados. En la previa, la intención era que la legisladora renueve su banca, por eso fue elegida para representar al radicalismo en la lista de Provincias Unidas. Pero el gobernador eligió ceder los primeros lugares en pos de la unidad y la diputada quedó tercera en la lista. Los 307 mil votos cosechados este domingo (18,32%) no alcanzaron para que siga en la Cámara baja nacional.

Por fuera de los principales armados, otros tres legisladores seguirán en el Congreso hasta 2027. Alejandro Bongiovanni y José Nuñez (PRO), más Verónica Razzini (Futuro y Libertad). Los tres dirigentes aparecen cercanos al ala “bulrichista” del PRO, que hoy forma parte del gobierno nacional. Tres diputados que, sin pertenecer a La Libertad Avanza, probablemente se muevan en una misma sintonía parlamentaria.

Al mismo tiempo, otros cuatro legisladores abandonarán sus bancas a partir de diciembre. Uno es Mario Barletta, que en octubre del año pasado rompió con el bloque del radicalismo para conformar su propio monobloque “Unidos”. A él se suman Germana Figueroa Casas y Luciano Laspina, del PRO. La primera con buenas terminales en el gobierno provincial. De hecho, secundó a Pullaro en la lista de candidatos a convencionales constituyentes de abril y tuvo un rol preponderante en la reforma de la Constitución.

El último es Gabriel Chumpitaz, que ingresó por el PRO, pero en abril de este año dejó la bancada amarilla para conformar Futuro y Libertad, junto a Razzini. También mantiene buena relación con Pullaro, además de su reconocimiento a la figura de Patricia Bullrich. Ese vínculo le jugó una mala pasada en estas elecciones, donde la Justicia Electoral le ordenó sacar los afiches de campaña donde se mostraba junto a la ministra de Seguridad. “Mi candidato en Santa Fe es Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza”, le cuestionó la funcionaria en redes sociales.