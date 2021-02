Cómo sigue la búsqueda de Ivana Módica, la mujer que desapareció en La Falda

Continúa la intensa búsqueda de Ivana Módica, la mujer de 47 años que desapareció el viernes pasado en La Falda. Luego de la detención de su pareja, Javier Galván, un miembro de la Fuerza Aérea a quien había denunciado por violencia de género, los investigadores focalizaron los operativos de rastreo en el camino hacia la localidad cordobesa de Pampa de Olaen.

Según informó el jefe de Defensa Civil de Huerta Grande, Claudio Carranza, “surgió un dato, en un sector cero en camino a Pampa de Olaen” luego de que oficiales de la Policía rural manifestaran haber visto en el lugar, “el viernes a la madrugada”, a la expareja de Módica.

Hasta el momento, explicó el comisario mayor y jefe de la Departamental Punilla, Cristian Cattaneo, hay dos líneas de trabajo: "una que lleva a la gente de investigaciones propiamente dicha con todo lo que es referente e involucra a la pareja en sí, y otra en el campo, a través de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la división de canes”.

La causa es llevada adelante por la fiscal de Instrucción de Cosquín, Jorgelina Gómez, en tanto que en los rastrillajes participan 70 efectivos. La zona en la que se busca a Módica tiene una gran afluencia turística, con gran presencia de visitantes por el fin de semana largo, por lo que la logística para dar con el paradero de la mujer es de una complejidad mayor.

Mientras tanto, se aguarda para las próximas horas una nueva indagatoria a Javier Galván, detenido por “falso testimonio y desobediencia a la autoridad". Según reportaron los medios locales, el piloto de la Fuerza Aérea dijo en una primera declaración de tres horas que el viernes salió temprano a trabajar hacia Córdoba, mientras Ivana seguía durmiendo. Como al volver no la encontró, sostuvo Galván, le mandó un mensaje de texto que nunca tuvo respuesta.

Fuentes judiciales afirmaron, sin embargo, que cámaras de seguridad detectaron el auto del sospechoso en la zona del complejo Siete Cascadas y en el Dique a la una de la madrugada del viernes. El hombre, por su parte, había dicho que en ese horario el auto estaba en el garage de la casa. Por eso, tras detectar las inconsistencias, se procedió a la detención de Galván y comenzaron en la zona rastrillajes con perros, drones y buzos.

Según los investigadores, Módica se comunicó por última vez con su hija Nicole el pasado jueves cerca de la medianoche, cuando intercambiaron mensajes mediante el teléfono celular. Su madre y Galván, contó, habían tenido problemas de pareja y hasta hubo una denuncia por violencia de género, radicada por la mujer antes de que volvieran a vivir juntos en diciembre de 2020.

Este martes, la mamá de Módica aseguró a los medios locales que su hija "es una persona muy fuerte" y que "si no aparece es porque está golpeada en la cabeza, porque si tuviera un golpe en el cuerpo, saldría adelante". "No es de quedarse jamás, es fuerte de mente, de espíritu y de cuerpo. Lo que más nos preocupa es esto, que no aparezca", expresó.