Sin urgencia con el FMI

El representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, aseguró que "no es una prioridad" cerrar un acuerdo por la reestructuración de la deuda con el organismo antes de mayo, al destacar que el problema que enfrenta el país es "cuatro veces más grande" de lo ocurrido en 2001 a raíz de la magnitud del endeudamiento tomado en la gestión Cambiemos.



"No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad. En ningún sentido. Hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamaño que tiene el problema que venimos acarreando", dijo Chodos.



Para el representante en el FMI, en la negociación hay que "entender bien el diagnóstico del desastre que implicó para la Argentina y que va a implicar por muchas generaciones el programa del 2018", y a partir de ahí "hay que corregir y defender el interés de los argentinos. Lo demás es accesorio".