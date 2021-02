El gobierno jujeño multará a las comparsas por el aglomeramiento

La policía jujeña anunció que labró 88 multas a comparsas, boliches y eventos masivos, por las aglomeraciones que hubo durante el desentierro del diablo del Carnaval el sábado. El monto máximo de las multas equivale al millón de pesos. Las comparsas se quejaron de que las culpen por las aglomeraciones y demás violaciones a las normas sanitarias mientras señalan que el gobierno provincial fue el que liberó el acceso a turistas en la Quebrada de Humahuaca.

Desde la comparsa Pocos pero Locos, la tesorera Carmen Salva, manifestó su disconformidad con la imposición de multas que ya anunció la Policía de Jujuy. "Vamos a protestar, como sea nos vamos a defender", sostuvo. Fue el nombre de esta comparsa el que sobresalió en los medios en los cuales circularon videos y fotografías dando cuenta de la gran cantidad de personas que participaron de la fiesta. La mujer dijo que desde hace años mucha gente acude a su mojón para el desentierro, pero aseguró que la comparsa cumplió el protocolo, y que los lugareños que la integran iban por tandas a challar (festejar) desde la mañana y se retiraban para evitar la aglomeración. Sin embargo, el espacio que era al aire libre se llenó de turistas, algo que para los integrantes de la comparsa se hacía imposible controlar.

Salva afirmó que en Pocos pero Locos estaba la policía, personal del hospital y al finalizar llegó la Infantería. “Nos sobrepasó la cantidad de visitantes”, manifestó. Dijo que la gente se enojaba si no la dejaban estar en el desentierro. Consideró que también para el personal policial era difícil controlar a la cantidad de personas. "Hemos sido atacados como una comparsa oficialista, nos pasó lo mismo que con el intendente anterior. El intendente se tiene que ocupar de todo el pueblo y de todas las comparsas, que él sea afín a la nuestra no quiere decir que nosotros seamos oficialistas”, enfatizó. "Somos la agrupación que más simpatizantes tiene. No es que la municipalidad nos apaña", aseveró.

La tesorera indicó que Pocos pero Locos se había reunido antes con el COE local, con las autoridades municipales y armaron un protocolo. Sin embargo, la aglomeración del sábado sobrepasó lo previsto.



Asimismo, Chacho Gayardo, presidente de la asociación civil Los Caprichosos, expresó también su enojo con el gobierno de Gerardo Morales: "Quiere culparnos a nosotros sí o sí. Ellos liberaron el paso. Estoy muy molesto", sostuvo. Explicó que el protocolo que se dispuso en un primer momento establecía que desde el 11 hasta el 16 de febrero solo podían entrar a la Quebrada los turistas que tenían voucher de alojamiento, y éste debía estar firmado por el hostel u hospedaje y por la dirección de turismo de cada localidad. "Si hubiesen mantenido esta postura no hubiese ocurrido tanta invasión de turistas", señaló.

Según contaron miembros de comparsas, con los cortes de ruta en Purmamarca reclamando que se abriera el turismo, no había mucho acceso a Tilcara. Pero después desde el gobierno provincial liberaron el paso a turistas que no llegaban con una reserva.

Salva dijo que la pandemia les afectó "terriblemente" porque desde el año pasado no realizan actividades. Detalló que tuvieron que pagar impuestos, alquileres, también debieron pagar a las bandas que tocaron en el desentierro, y que no recaudaron dinero para hacer frente a una multa cuyo monto máximo puede llegar al millón de pesos. Además, detalló que sus miembros son trabajadores independientes o desocupados.

"Todas las comparsas sobrepasaron la cantidad de personas en el desentierro", sostuvo. Contó que ahora están conversando entre las distintas comparsas para oponerse a las multas, si les llegan en estos días, porque todavía no se ha notificado a ninguna organización.

Hoy mañana harán el desentierro dos comparsas más, Salva dijo que esperarán a que terminen estas actividades para organizarse. También contó que antes solían ir a compartir con estos grupos, pero ahora por la pandemia no lo harán. Detalló que es tradicional que reciban invitaciones para ir a las casas a realizar sus rituales con el diablito del Carnaval, este año Pocos pero Locos decidió entregar la figura del Pujllay por turnos a las familias que lo piden y va solo un miembro de la comisión.



"El sábado terminaba un desentierro y empezaba el otro, parece que la gente fue circulando así, mojón por mojón. Estamos preparándonos para hacer el descargo, la mayoría están sin trabajo los chicos de las comparsas. No somos los responsables de que haya llegado la gente de forma masiva", insistió Salva.

El vicepresidente de la comparsa Los Gosairas, Victor Sajama, también expresó que no están en condiciones de pagar la multa. "Se desbordó todo. Vino mucha gente de afuera. La policía no apareció en ningún momento en nuestro mojón. Nosotros respetamos el horario, hasta las 19.30, lo terminamos y se dispersó la gente", contó.

Sajama dijo que en su caso tenían la idea de hacer el desentierro y "todo por protocolo". "No sé a quién echar la culpa Estaba la ruta liberada, en toda la Quebrada", detalló.

"A nosotros nos molesta muchísimo la liberación que hizo el gobierno a último momento a distintos puntos de la provincia y el país (para viajar) hacia la Quebrada", añadió Gayardo.

El referente de Los Caprichosos se quejó de que la policía pretenda reprimir a los lugareños pero que no controle a los turistas que van, sobre todo, de la capital jujeña. "De Jujuy capital vienen en camionetas , con parlantes, bebidas, se instalan en los mojones, en nuestras plazas, el río o la calle paralela al río, con volumen muy alto de música que encima no es acorde con nuestro Carnaval, además venden bebida", detalló.

La queja de Gayardo fue en particular por los turistas que van desde San Salvador de Jujuy, pidió que no vayan en épocas de Carnaval porque tienen inconvenientes todos los años. "Que no vengan, que se queden en su lugar de origen. Que sean respetuosos. específicamente en Carnaval. Había un tiempo en que traían hasta pantallas y las ponían frente a las comparsas. Perjudican a todo el mundo", manifestó. "No entiendo a qué vienen porque esa no es nuestra forma de celebrar, vienen a molestar, a dejar toda la basura, a ensuciar el pueblo, no vienen a carnavalear", añadió. Respecto a turistas de otras provincias, opinó que tienen más respeto por sus prácticas ancestrales.

Gayardo dijo que en el pueblo de Maimará también hubo mucha gente, "salieron a bailar a la calle". "Tampoco por esta situación el gobierno debe castigar a todos", alertó. Sostuvo que había policía de civil filmando en el mojón el sábado pero que no controlaron la cantidad de turistas.