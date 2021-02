Boca suspendió a un empleado por un escándalo viral

Los días de Boca parecen no tener tranquilidad, y este jueves no fue la excepción, aunque esta vez el escándalo no roza a ningún integrante del plantel ni del cuerpo técnico, sino a un empleado del club, que fue filmado mientras bailaba desnudo frente a integrantes del plantel de Los Andes, equipo que se encontraba de pretemporada en Cañuelas.

La situación se hizo pública en las redes sociales a partir de un extraño comunicado que subió Boca en sus plataformas, en el que informó de manera muy difusa sobre lo sucedido. "Tras los hechos de público conocimiento que involucran a un empleado del club, Boca Juniors informa que ya procedió a su suspensión provisoria de funciones de acuerdo a los protocolos correspondientes", publicó la cuenta oficial del club en Twitter.

La noticia fue relacionada enseguida con un comunicado que publicó el club Los Andes, en el que informó con más detalles lo sucedido con la persona que trabaja en ambas instituciones. "La Comisión Directiva del Club Atlético Los Andes informa que en las últimas horas ha tomado conocimiento de una filmación grabada durante la intimidad de la pretemporada recientemente llevada a cabo en Cañuelas", dice la información que difundió el club de Lomas de Zamora. "Al respecto lamentamos lo acontecido y siguiendo el Protocolo de Prevención y Acción Institucional decidimos apartar de sus funciones al colaborador implicado", completó Los Andes.

El video en cuestión comenzó a difundirse a través de Whatsapp y otras redes sociales, en las que se puede ver al empleado de ambos clubes bailando desnudo y riéndose junto algunos jugadores del plantel milrayitas. “Esto lo guardo, esto lo guardo de recuerdo, hermano”, dice uno de los presentes, en medio de risas y algunos aplausos.