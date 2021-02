"Para eso conmigo no cuenten"

El ministro de Seguridad Marcelo Sain renovó su fuego vivo contra el senador Armando Traferri al ser consultado sobre si su investigación por juego clandestino , no le podía restar los votos necesarios en la Legislatura para conseguir la aprobación de las tres leyes sobre Seguridad. “Si algún crimen lo tenemos que tapar en función política, no me vengan a hablar de los sicariatos, de los muertos de la periferia, de los robos o la impunidad, no vengan a hablar con el chamuyo de la inseguridad. No seamos hipócritas, si hay dirigentes que forman parte de organizaciones criminales y que por una cuestión de conveniencia política, no los podemos investigar, pido que no seamos hipócritas” disparó Saín. Y luego enfatizó “Si luchamos contra la inseguridad luchamos contra todo, también contra políticos, contra fiscales y contra funcionarios judiciales que formen parte de organizaciones criminales", disparó.

Sain dió a conocer ayer el informe que iba a presentar ante la Legislatura, y vinculó el aumento de la violencia social a la crisis económica: “Existen problemas de falta de trabajo, en un año pasamos del 30 al 49 por ciento de pobres en el país. El crimen organizado está estructurado en las grandes ciudades, el sicariato disputa territorios para la venta de drogas en Rosario”, señaló. Saín insistió en la disminución de homicidios en la ciudad respecto de enero del año pasado y advirtió que el día que deba irse de la función, lo hará. De paso reavivó su polémica con algunos comunicadores locales: “Hay una prensa muy berreta atravesada por intereses económicos y políticos. Manipulan información. Noto que juegan como actores políticos, pasan a ser operadores políticos”, aseveró.

“En el informe damos cuenta de la estructura policial muy deteriorada y débil que encontramos, es increíble el grado de precariedad material de la policía de Santa Fe, que venía de la gestión del gobierno anterior. Mostramos los planes de seguridad que dice la oposición que no tenemos. Todo eso condensa el informe, que me hubiera gustado expresar en la legislatura santafesina”, afirmó el ministro. Al tiempo que explicó “Si entran a la página del Observatorio de Seguridad Pública, van a poder ver todos los informes con acceso público. Hubiese querido que la prensa presencie el debate. Desde la oposición no querían que mostrara que tenemos un plan, lo llevamos adelante, con una estrategia institucional a través de la reformulación de la policía con tres proyectos de leyes que presentamos”.

El titular de la cartera de seguridad santafesina remarcó “Cada uno cree que el problema pasa por lo que le toca. Hay un aumento de la violencia social, vinculado a la crisis económica. Existen problemas de falta de trabajo, en un año pasamos del 30 al 49 por ciento de pobres en el país. El crimen organizado está estructurado en las grandes ciudades, el sicariato disputa territorios para la venta de drogas en Rosario”.

Sain también se refirió a la colaboración de las fuerzas federales en la seguridad de la ciudad, así como al trabajo conjunto con la municipalidad de Rosario: “Es mentira que el municipio está presente en la seguridad y nosotros no. Hay una presencia activa del ministerio de Seguridad, y se trabaja en forma conjunta. Adrián Forni es un jefe muy operativo, hacía falta un jefe de policía así. Hemos relanzado tres veces la cooperación con Nación, sabemos donde ocurren las cosas, vemos un activismo mayor en gendarmería. No somos el ministerio de Seguridad de la Nación”, dijo.

En clara referencia a los doce años de prisión que pidió el fiscal federal Reynares Solari para Alejandro Druetta, ex jefe de Drogas Peligrosas de la provincia (2008-2012); Saín sostuvo que “Ha habido alertas de la justicia federal por la fragmentación de causas, cuando se limita el objeto procesal no se tiene perspectiva del problema criminal en forma integral, allí hay un agujero negro que se debe superar, coincido con Reynares Solari, existía una estructura estatal de narcocriminalidad que permitía a la policía cometer delitos vinculados a la venta de drogas. Creo que los fiscales de Santa Fe están comprometidos con su trabajo, cuando se quiere ir a fondo se hace, con la colaboración de la policía provincial”.

El titular de la cartera de seguridad también habló sobre homicidios y balaceras. “La sensibilidad de los homicidios por sicariatos se produce en los barrios populares. En enero se produjeron menos homicidios que el año anterior, y la misma cantidad que en 2019. Creo que mejoramos mucho, pero hay un mercado muy prolífico de cocaína que consumen las clases medias y altas. Ahora yo me pregunto, un empresario vinculado al juego clandestino no sensibiliza a la clase media?”, sostuvo Saín. Y más adelante puntualizó “Se hizo un esfuerzo para desarticular bandas de narcotráfico, y se trabaja en la lucha contra el narcotráfico. Algo tengo claro, el día que me tenga que ir, me íré”.

Finalmente Sain elogio la llegada de un nuevo funcionario al mando del Servicio Penitenciario ."Cuando conocemos que desde la cárcel se ordenan asesinatos para dirimir negocios, territorios o lo que sea, uno piensa que hay que incorporar al Servicio Penitenciario provincial a la estrategia de lucha contra el crimen organizado. Esto hasta el momento no ocurrió, por eso creemos que con la llegada del compañero Jorge Bortolozzi esto va a cambiar y se le va a poner una impronta completamente distinta. Digo esto porque la impresión que uno no tiene es que el Servicio no sólo no participaba en la lucha contra este tipo de delitos sino más bien participaba del delito" concluyó Sain.