Turismo Carretera: Giallombardo presentó su equipo para la temporada 2021

Mauro Giallombardo, director y propietario del equipo G129 de Turismo Carretera, y ex campeón de la categoría, dijo que su "sueño" fue estar al frente de una escudería con alta "capacidad técnica, organizada y dispuesta a pelear el título", en la previa al comienzo de la temporada del TC, el domingo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.



También expresó su satisfacción la nueva incorporación, el piloto arrecifeño Nicolás Trosset, quien dijo que se siente "confiado y con fuerzas para lograr cosas importantes" y que tiene la "herramienta" adecuada para lograrlo.



Giallombardo, quien tuvo un grave accidente de tránsito en Villa La Angostura en 2017 y tuvo que dejar las competencias a raíz de las graves lesiones que sufrió, presentó en una rueda de prensa virtual a Trosset, quien dejó el Dodge que conducía para iniciar un nuevo camino con el Ford que utilizó el chaqueño Juan Manuel Silva el año pasado.



El ex piloto dijo que su escudería está "bien posicionada" y que ocupa el lugar que desea estar, como fue en los tiempos que el "conducía" su Ford. Y destacó que cuenta con una "gran capacidad humana" para llevar adelante el proyecto, con "apoyo y patrocinios propios" de la escudería.



Giallombardo rotuló a su equipo "G129", que no es otro que el número que llevó pintado en su Ford cuando salió campeón de TC en 2012, y tenía tan sólo 23 años, cuando se consagró como uno de los monarcas más jóvenes en lograr el título del TC.



"Sólo me mueve la pasión pot los fierros" dijo un muy seguro Giallombardo, y que si no hubiese estado "capacitado" para afrontar la responsabilidad "me quedaba en mi casa".



"Hay un antes y un después de la pandemia, el mundo cambió y el hecho de que el público no pueda asistir a las carreras le quita apoyo a los protagonistas. En este contexto, el que no se adapta, fracasa", analizó.



Por su parte, Trosset, de 29 años, quien ganó el año pasado su primera carrera de TC con un Dodge en San Nicolás, destacó que pasar a Ford es un desafío personal: "Como piloto, uno va cumpliendo y superando etapas, Este era el momento de hacerlo y desafiarme a mi mismo con una marca con mucho peso en la categoría".



"Tengo la herramienta para pelear el título. Confío en el equipo y el grupo de trabajo", dijo Trosset, sobrino del expiloto de Fórmula 1 Norberto Fontana. "Hermanando todas las partes podremos pelear por cosas importantes para llegar al sueño de todos, como son los buenos resultados", expresó.



El máximo responsable de la ingeniería del G129, tanto en TC como TC Pista, será el ingeniero Cristian Galasso; el encargado del auto de De Brabandere será Mariano Giallombardo; y en TC lo hará Ariel Ortiz.



La parte de ingeniería de pista para ambas categorías estará a cargo de Alejandro Garófalo y el responsable de la preparación de los motores será Gabriel Romero, mientras que Nicolás Piantanida se ocupará de la ingeniería del taller.