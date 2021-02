De Little Nightmares II a Bitcoin para la industria musical

#Cursos&Concursos ¿Qué tienen que ver los bitcoins, las blockchains y la criptografía con lo que se cobra por un play online o el financiamiento de tu próximo disco? El editor de El NO, Luis Paz, hurga en la relación entre criptomonedas, nuevas tecnologías y creación musical en su curso de Criptoeconomía para la industria musical, disponible en la plataforma Louderband. Por otra parte, hasta el 28/2 podés inscribirte a Impulso Digital, ciclo de capacitaciones para creadores culturales que organiza el gobierno porteño, con talleres sobre derechos de autor, curaduría digital, producción, márketing, manejo de Unreal Engine y más.

#JoystickDivision ¿Querés juegos nuevos? Bandai Namco soltó Little Nightmares II; y el 20/2 empieza la beta cerrada de Knockout City, el multijugador de EA y Velan Studios inspirado en el dodgeball. ¿Querés esports? Brawlhalla anunció un millón de dólares en premios para su temporada competitiva 2021, League of Legends tiene en marcha sus circuitos nacionales, y ya están los campeones del segundo challenger latinoamericano de Valorant: LDM en el norte y Australs en el sur. ¿Querés expansiones? Anno 1800 se puso manija con el comercio marítimo en su tercer pase de temporada y For Honor celebra su cuarto aniversario con nuevo contenido y anuncios para su Año 5.

#AltaTemporada Atención que estrena La jefatura, saga colectiva en plan streaming house que reúne a pibas influencers de Twitch, Instagram y TikTok como Sofía Alach, Julieta Manzotti, Ayelén Martino o Selene Castro. Además, estrenaron la sci-fi alemana Tribes of Europe (Netflix) y el experimento de comedia autobiográfica Young Rock, con el héroe de acción Dwayne Johnson (NBC). Y en plan fantástico, vuelven A Discovery of Witches (la segunda ya está en OnDirecTV) y The Outpost (la tercera empieza el 21/2 en SyFy).

#VideosConCrema Bajo su alias Kaleema, la performer porteña Heidi Lewandowski soltó el impactante clip de Ololiuqui, como anticipo del disco Útera: viene con una travesía tribal de humos, gallinas y flores en llamas, dirigida por Jesica López. También están online los nuevos videos del rapero Thiago PZK (Flow de barrio, con paralelismos temporales, fútbol infantil y birras juveniles), de los rockeros Manzanitas (Malas noticias, desde un patio de Bonzi y con feat de Los Pérez García) y del popero indie Esteban Martínez (Nadie nos mira, con coreografías mañaneras de Quillen Mut).