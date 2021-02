Inevitables

TEATRO

Rojos globos rojos

Tal como la presentan sus responsables, esta versión de la obra de Eduardo “Tato” Pavlovsky es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras de sus obras fundamentales. La muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara lenta, Paso de dos, Cerca y Potestad profundizan el mundo pavlovskiano y muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, hablan de sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. La adaptación y dirección de esta obra por streaming, parte del evento Verano Virtual del Centro Cultiral de la Cooperación, es de Christian Forteza. El viernes 26 es la última función. Con Jorge Lorenzo, Lorena Penón y Gabriela Perera.

Viernes a las 21, disponible por Alternativa Teatral. Entrada: $400.

Vanitas

Con el subtítulo de Quién te quita lo bailado, se trata de una videoperformance filmada por la dupla creativa integrada por Agustina Sario y Matthieu Perpoint en el parque natural de la región de Pilat (Francia), en octubre del año pasado. “Trabajamos con el bosque como espacio cerrado físicamente y abierto perceptivamente, como una sala de ensayo. Luego de meses de confinamiento todo se olía, tocaba y veía de una manera mucho más precisa”, explica Sario, sobre una obra que interpela al público desde una mirada de género y eco-dependencia resultante del fascinante encuentro del cuerpo femenino con el bosque. Proyectada desde dos cañones sobre dos paneles gigantes, podrá verse con protocolos vigentes, y exclusivamente con reserva previa.

Jueves, viernes y sábado a las 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 y 20.30, en Fundación Cazadores, Villaroel 1438. Gratis.

MÚSICA

Amigovio

"Las canciones tristes siempre te encuentran/ quieren que las escuches aunque no les creas", canta el uruguayo Flavio Lira al frente de este proyecto solista de melancólico synth pop que se instala gloriosamente a mitad de camino entre Pet Shop Boys y The Magnetic Fields. Después de una década como uno de los protagonistas del dúo montevideano Carmen Sandiego, Lira presentó a fin del año pasado “Oxxo”, el simple de donde salen los versos con que comienzan estas líneas. Amigovio también participó de un álbum tributo de Christina Rosenvinge, y la semana pasada por fin presentó su debut propiamente dicho, perfecto para despedir un verano que nunca parece haber terminado de llegar. Atención con canciones como “Putos tristes”, “Las mascotas mueren” (“No hagas preguntas/ si no te gustan las respuestas”) o “Los dos Colbys”, gemas de un disco lleno de proto-hits indies, que se puede escuchar en todas las plataformas digitales, y bajar gratis en la página de su sello, Feel de Agua.

Verano porteño

Primer simple del inminente debut discográfico del Quinteto Revolucionario, integrado por Lautaro Greco en bandoneón, Cristian Zarate en piano, Sebastian Prusak en violín, Sergio Rivas en contrabajo y Esteban Falabella en guitarra eléctrica. Bautizados previamente como Quinteto Astor Piazzolla, su primer disco bajo la nueva denominación lleva por nombre 100 años, y se trata de una celebración del primer centenario del músico que será editada por El Club del Disco a mediados del mes próximo. Incluye doce composiciones y arreglos originales de Piazzolla, entre los que figuran “Las cuatro estaciones porteñas”, “Triunfal”, “Revolucionario”, “Milonga del Ángel”, “Adiós Nonino” y “Libertango”. La grabación en los Estudios Fort estuvo a cargo de Javier Mazzarol, y la mezcla es de Jorge “Portugués” Da Silva.

ONLINE

El internado: Las cumbres

Las siete temporadas de la serie española El internado, que mezclaba las aguas de los relatos adolescentes con el fantástico y el terror, lograron atravesar ampliamente las fronteras de su país para transformarse en un importante fenómeno mundial. Las cumbres, que Amazon Prime Video acaba de estrenar hace pocos días, se propone no como secuela sino como reboot. En otras palabras, borrón y cuenta nueva. Rodados en parte en el Monasterio de Irache, en Navarra, construido en la segunda mitad del siglo VIII, los ocho capítulos transcurren en una institución educativa aislada de todo y en la cual estudiantes rebeldes de toda España son sometidos a una rigurosa vida de claustro, con vistas a su reinserción en la sociedad. Claro que las leyendas truculentas que se cuentan en la región comienzan a tener visos de realidad pronto, punto de partida para otro relato que se promete aún más terrorífico que el original. En el reparto se destacan los jóvenes Albert Salazar y Daniel Arias, hijo del gran Imanol.

New Amsterdam

Los dramas de hospital tienen una larga y rica tradición en la televisión norteamericana y esta serie producida por la NBC, con dos temporadas a la fecha, se suma a la lista integrada por clásicos como Hospital General, House M.D y Chicago Hope. El Nuevo Ámsterdam es el hospital más antiguo del país y allí se instala el Dr. Max Goodwin (Ryan Eggold), su nuevo responsable, un hombre honesto dispuesto a vencer las temibles fuerzas de la burocracia que empapan la institución. Historia coral con múltiples líneas narrativas, los capítulos incluyen un temible brote de ébola y la necesidad de atender de urgencia al presidente de los Estados Unidos. Ambas temporadas están disponibles en Netflix.

CINE

Mi nombre es Cristina

Era de suponer que el ex crítico chileno Gonzalo Maza, devenido guionista de películas como El año del tigre, Gloria y Una mujer fantástica, decidiría en cierto momento pasarse a la realización. El resultado es esta ópera prima rodada en blanco y negro que sigue las desventuras, juntas y por separado, de dos amigas: Cristina y Susana. Mariana Derderián y Paloma Salas interpretan a estas jóvenes inseparables desde tiempos de la secundaria, aunque una serie de desavenencias podría indicar el comienzo de una escisión definitiva. Casi opuestas en sus formas y modos de ver el mundo –una es callada, introspectiva y enamoradiza; la otra expansiva, dicharachera y tal vez demasiado sincera–, la película describe esa cosa indescriptible llamada amistad y la fragilidad inherente a los vínculos. Podría pensarse en el film de Maza como una comedia. Y lo es, aunque los componentes de melancolía están presentes desde un primer momento. Disponible para su alquiler en https://play.puentesdecine.com.ar/

Black Art: En ausencia de la luz

En HBO Go está disponible este documental centrado en la inestimable contribución de los artistas plásticos negros, tantas veces invisibilizados, en el panorama del arte contemporáneo de los Estados Unidos. El relato parte de una muestra realizada en 1976 en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles, “Dos siglos de arte americano negro”, cuya realización marcó un antes y un después en el reconocimiento de los creadores afroamericanos. De Radcliffe Bailey a Kara Walker, la película dirigida por Sam Pollard, con música de Kathryn Bostic, echa luz sobre los nombres de importantes artistas, al tiempo que describe la intersección entre estética, raza, sexualidad, economía, política y clase social.

TV

La peste

Corre el año 1597 y en la ciudad de Sevilla comienzan a aparecer contagios de una enfermedad mortal: la peste bubónica. Mateo (Pablo Molinero), un exsoldado, es perseguido por la Santa Inquisición debido a sus actividades como editor de libros prohibidos, y por ello debe escapar para salvar su vida. Pero un posible indulto lo pone en la pista en una serie de crímenes con elementos “diabólicos”, razón por la cual decide regresar a la infestada ciudad. La S02, rodada en Almería, encuentra al protagonista al borde de la muerte en el Nuevo Mundo, exactamente en Tierra del Fuego. Es gracias a una tribu de indígenas que el español logra salvar su vida, punto de partida de nuevas y peligrosas aventuras. Estrenada en Argentina con un par de años de retraso, esta superproducción histórica española creada por Alberto Rodríguez y David Ulloa continúa emitiéndose todos los domingos, ingresando desde mañana en la segunda temporada (la primera puede recuperarse en HBO Go).

Lunes a las 22, por HBO

The Outpost

Más relatos históricos en el cable, en este caso empapados de fantasía medieval: los Salieris de Game of Thrones tienen soga para rato. La tercera temporada de la saga protagonizada por Talon (la australiana Jessica Green), la única sobreviviente de la masacre que acabó con los suyos, comienza con un capítulo titulado “Por los pecados de tus antepasados”. Allí, la heroína guerrera es traicionada de manera inesperada, por lo cual deberá intentar reconciliar a los humanos con su sangre blackwood, tarea ardua si las hay. Ya lejos de la sangrienta batalla que definió el cierre de la temporada previa, la historia continúa con las esperadas sorpresas, las buenas y las malas.

Domingos a las 20, por SyFy.