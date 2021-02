La ruta hacia "Belesia"

Baba Touré



Daakan

"Entre 2009 y 2011 tuve en Córdoba Capital un grupo llamado Malinké que interpretaba música tradicional guineana y con el que tocamos muchos temas de Baba Touré”, recuerda Ignacio. “Tanto este disco como Binye, de Fara Tolno y Hamanah, de Famodou Konate y Mamady Keita, fueron los primeros que escuché de música africana . Otro de mis favoritos es In The Heart of the Moon, de Ali Farka Toure & Toumani Diabate, un disco que amplifica con lupa una porción de la vasta sabiduría que guarda la música clásica maliense, con la kora como instrumento pilar de ese universo musical".

Grupo Socavón de Timbiquí

En memoria a nuestros ancestros

“El currulao fue uno de los grandes amores de mi vida”, señala haciendo referencia al ritmo folklórico derivado de la cultura afrocolombiana. “Conocí este disco a través mi amigo y cómplice Gonzalo Céspedes, que estaba en Tuxtla, capital de Chiapas, estudiando saxo en el conservatorio. A partir de la magia de ese álbum decidí llegar a Timbiquí, y casi un año después estaba aprendiendo esa música con Marino Beltrán Balanta, integrante del Grupo Socavón y uno de los más grandes marimberos de esta época, alguien que compuso muchos temas que hoy son parte del repertorio tradicional indispensable del currulao”.

Stan Getz y Joao Gilberto

Getz/Gilberto

"A través de este disco descubrí la bossa y quedé inmediatamente flechado. Siempre aluciné con esa calma de Joao al cantar, ademas de tener a partir de ahí mi única proximidad con el jazz. Caetano Veloso es otro cantante que me fascina. Desde entonces quedé atrapado por la manera en que hacen pasar por el cuerpo ese amor por la interpretación y ese algo urbano respetuoso del espacio que tiene la bossa junto a esa traducción del paisaje que se da cuando la ciudad besa la playa y la playa besa el mar".

Atahualpa Yupanqui



Grandes éxitos

"Son muchas las cosas de Atahualpa con las que me siento identificado, principalmente esa creencia mística que él tenía con respecto al origen de las cosas, esa esencia de que somos naturaleza a través de la que ella misma crea su música y su poesía. Si bien no soy un experto en su obra y conozco más bien los clásicos que conocemos todos, entre las grabaciones que más me atraparon están ‘El payador perseguido’ y la ‘Chacarera de las piedras’, que terminé tocando en Francia, en Japón y en una radio en Guinea. Quise que en Belesia estuviera su poema ‘Tiempo del hombre’ porque resume el espíritu de todo lo que fue este viaje para mí".