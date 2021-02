Turismo Carretera: Canapino se impuso en La Plata

El arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet) dio este domingo una muestra de su fortaleza mental y anímica al lograr un inolvidable triunfo en el inicio de la temporada del Turismo Carretera, dedicada exclusiva a su papá Alberto, histórico preparador que falleció esta semana por coronavirus.

Canapino, que había hecho el mejor tiempo en la clasificación y ganó la serie más rápida por la mañana del domingo, tuvo que contener la emoción hasta que cruzó la línea de meta, por delante de José Luis Di Palma (Ford) y Esteban Gini (Torino).

Así, se quedó con todos los puntos en juego (47) y recibió el respeto de todos quienes formaron parte del podio, con un aplauso cerrado en medio del desahogo del equipo que lideraba su padre Alberto.

"Quiero dedicárselo a mi viejo, es difícil decir algo, esta carrera ganada y los campeonatos son tan secundarios que bueno... Quería ganar, pero si fuera por la estrategia de mi viejo, no hubiésemos apretado, porque decía que teníamos que apretar las últimas cinco", tuvo tiempo para decir Agustín, acompañado por su hermano Matías.

Sobre la carrera, el arrecifeño analizó: "Fue muy difícil, esas últimas vueltas y bancar en el curvón a Josito donde había aceite. Lo que les digo es que crean que hay algo más porque realmente lo sentí, el pace car lo mandó él, porque se me estaba escapando".

"Se me dio todo. Gracias a mi viejo, a toda mi familia. Gracias a él estoy acá. Voy a tratar de salir adelante. Yo sabía que mi viejo era un groso, pero no pensé que tanto. Me di cuenta de lo que significa y es lo que importa. A mí me gusta hacer lo que amo", cerró Canapino.

El arrecifeño dominó de punta a punta la competencia, aunque tuvo que soportar el buen ritmo que "Josito" Di Palma demostró durante toda la final. La chance para Di Palma llegó luego del ingreso del auto de seguridad en la vuelta 14, tras los abandonos y despistes de Juanto Catalán, Valentín Aguirre y Urcera. En el relanzamiento, "Josito" intentó por fuera, pero Canapino aguantó adelante estirando su aceleración y "aplaudiendo" entre ambos autos.

La próxima fecha de la máxima categoría del automovilismo nacional será el 6 y 7 de marzo, en el autódromo porteño "Oscar y Juan Gálvez".