El reclamo de Javier Timerman a la DAIA: "Es una pesadilla, desistan de esta barbaridad jurídica"

El hermano del fallecido excanciller Héctor Timerman, Javier Timerman, destacó la revelación del documento que prueba que no cesaron las alertas rojas de Interpol sobre los iraníes acusados del atentado a la AMIA y le pidió a la DAIA que baje la querella en la causa del Memorándum de Entendimiento.

El planteo de Javier Timerman surgió luego de que el jueves se conociera una documentación de Cancillería que demuestra que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo las alertas rojas de Interpol libradas contra los sospechosos iraníes del atentado contra la AMIA.

El documento data de 2014 y demuestra que se sostuvieron las órdenes de captura, aún después de haber firmado el Memorándum con Irán, aprobado por el Congreso argentino en el verano de 2013.



En diálogo con AM750, Timerman reiteró el pedido de justicia sobre su hermano, quien falleció procesado en la causa por Traición a la Patria impulsada por la denuncia del fallecido Alberto Nisman. "Eso no se lo hicieron a nadie en la Argentina", lamentó.

Los documentos prueban que aún después de firmado el Memorándum con Irán la Argentina respetaba las órdenes de captura, contra lo que afirmó el entonces fiscal Nisman.



La DAIA en ese entonces respaldó la denuncia de Nisman que acusó a Timerman, Cristina y otros funcionarios del gobierno por el presunto delito de "traición a la patria".

Por eso, Timerman le pidió a la DAIA que "desista de la acusación" y que "ayuden a defender el honor" de su hermano para que pueda descansar en paz.

"A veces me despierto y pienso que esto es una pesadilla. Cuesta entender que esto esté pasando y que no logre que las instituciones judías y los querellantes desistan de esta barbaridad jurídica", lamentó.

El reclamo a la DAIA

Timerman afirmó que "no se puede permitir" que su hermano quede como un "traidor a la Patria" para las instituciones judías. "Me asusta pensar que la justicia argentina obra de esta manera", explicó.

"Nos educaron a mi hermano y a mi para luchar contra el antisemitismo, pienso que la DAIA no se anima a desistir de esta causa, que saben lo que está pasando y no tienen el coraje de decir que hicieron algo que no deberían haber hecho", detalló.

Para Timerman, que la DAIA retire la acusación contra su hermano "le daría paz a mucha gente y me dejaría satisfecho saber que hice todo lo posible".