La democracia de Ecuador está siendo atacada. Debemos luchar para defenderla.



El pueblo de Ecuador está decidiendo su futuro. Las fuerzas reaccionarias –dentro de Ecuador y en toda la región– están conspirando contra ellxs. Pedimos vigilancia, solidaridad y defensa de la soberanía popular a la comunidad internacional.

El 7 de febrero, el pueblo de Ecuador ejerció su derecho constitucional a elegir un nuevo Presidente, Vicepresidente y Asamblea Nacional. Los resultados fueron claros: una gran victoria en primera vuelta para Andrés Arauz, Carlos Rabascall y su Unión por la Esperanza (UNES).

Ahora, se está produciendo una reacción violenta contra la democracia. Las fuerzas reaccionarias –tanto dentro de Ecuador como en todo el hemisferio– están dirigiendo una campaña sucia y deshonesta para eliminar a Arauz, retrasar las elecciones y prevenir la formación de un bloque progresista, indígena y feminista.

Dentro de Ecuador, las autoridades electorales han intentado iniciar un "recuento" de votos sin precedentes que amenaza con entorpecer el proceso democrático. Seamos clarxs: no hubo ninguna base legal para este "recuento", ni evidencia de fraude que lo justifique. Hemos visto las consecuencias de las denuncias de fraude infundadas en el golpe contra Evo Morales en noviembre de 2019 y le decimos al CNE, a la OEA y al Departamento de Estado de E.E. U.U.: estamos vigilando.

Ahora, la Fiscalía está intensificando sus esfuerzos para desestimar los resultados de la primera vuelta. En contra de las claras reglas constitucionales, la Fiscalía ha llamado a incautar “todo el contenido digital de las bases de datos que administra el sistema electoral”. Hacemos sonar la alarma: el gobierno de Lenín Moreno está preparando un golpe en contra de la democracia.

El ataque a la democracia ecuatoriana no sólo proviene del interior del país. El mes pasado, la revista colombiana Semana hizo circular el absurdo y malicioso rumor de que la Internacional Progresista facilitó un préstamo entre las fuerzas guerrilleras del ELN en Colombia y la campaña del candidato presidencial Andrés Arauz. Estos absurdos rumores fueron fácilmente desmentidos por diversxs expertxs y descartados por la Internacional Progresista.

Sin embargo, el gobierno de Duque en Colombia sigue difundiendo esta mentira. El 13 de febrero, el Fiscal General de Colombia viajó a Ecuador para transmitir información "secreta" que podría ser utilizada en un caso legal para descalificar a Arauz de las elecciones presidenciales.

Ecuador tiene una larga tradición de "guerra jurídica" contra sus fuerzas progresistas. La absurda mentira sobre el ELN es simplemente la última táctica de guerra jurídica para impedir que lleguen al poder.

No tendrán éxito. El "recuento" ilegal y el absurdo "préstamo" reflejan la desesperación de las fuerzas reaccionarias en toda América Latina. Saben que su tiempo ha terminado. Saben que sólo pueden mantenerse en el poder por medios ilegales. Y saben que los pueblos del mundo están dispuestos a reclamar sus democracias para la paz y la prosperidad.

Su miedo es nuestra fuerza. Ahora, más que nunca, debemos unirnos en defensa de nuestras frágiles democracias. Debemos reunir a las fuerzas progresistas, feministas, ecologistas e indígenas para derrotar a la derecha reaccionaria. Juntxs, podemos desmantelar este régimen de "guerra jurídica" y restaurar la soberanía popular en Ecuador y en todo el mundo.

Firmantes:

