Fuertes críticas de Kicillof contra Juntos por el Cambio por la campaña antivacunas

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó a los intendentes bonaerenses, oficialistas y opositores, que se aplicaron la Sputnik V al principio de la campaña de vacunación bonaerense y cruzó las declaraciones de los integrantes de Juntos por el Cambios: "Cuando yo me vacuné, era un loco suicida que se inyectaba veneno. Para estos mismos, ahora soy un vacunado VIP".

Kicillof, en conferencia de prensa desde Necochea, resaltó que la calificación de "vacunados VIP" para los jefes comunales, que se aplicaron las primeras dosis para incentivar a la población frente a la campaña antivacuna, recae desde la oposición sobre "intendentes de su mismo partido".

En línea con las declaraciones efectuadas por el presidente Alberto Fernández en México, donde en conferencia de prensa calificó a las denuncias de la oposición como "payasadas", kicillof señaló: "Es tan intensa las ganas de hacer daño que ahí van y ponen todo en la misma bolsa. Lo quiero aclarar y reivindicar a los intendentes que se vacunaron en un principio para acabar con esa basura de la campaña antivacunas que ya se va a estudiar en la historia este desastre que intentaron hacer", lamentó el mandatario provincial.

En ese sentido, el mandatario provincial apuntó, en particular, contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a quien acusó de hacer "un panquequeo en el aire" por las vacunas. "Dijo Carrió que la vacuna era veneno. No la escuché, no la oí decir que se había equivocado, porque el negocio de la desmemoria sirve, para hacer un panquequeo en el aire y decir lo contrario", cuestionó el gobernador.

Además, Kicillof también recordó a otros dirigentes de la oposición como Alfredo Cornejo y Mario Negri, y a todos les dijo: "Deberían estar hoy pidiendo perdón".

"Les ganamos en esa, les ganamos los argentinos", subrayó por la campaña antivacuna que encaró Juntos por el Cambio.

Respecto de la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud, el gobernador tomó distancia y señaló que en la campaña de vacunación bonaerense "no hay vacunatorios ocultos ni privatizados", mientras que reconoció que no existe "un sistema de control" en cada lugar donde se aplican las dosis.

En ese sentido, Kicillof admitió que pudo haber algún engaño de personas que mintieron en sus declaraciones juradas o que fueron beneficiadas por algún contacto. "Está mal, hay que tratar de evitarlo, hay que buscarlos y castigarlos, pero comprendamos que son cosas nuevas", aseguró al respecto.



"Vamos a seguir agregando controles, vamos a vacunar a todo el sistema de salud. Alguno pudo haber mentido y se pudo haber acomodado. Está mal, es reprochable y hay que condenarlo", aseguró.