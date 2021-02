David Garzón asumió como presidente de Huracán

David Garzón asumió oficialmente este martes el cargo de presidente de Huracán en reemplazo de Alejandro Nadur, quien estuvo al frente del club durante casi diez años, y prometió que trabajará para que el equipo vuelva a ganar un título.



En un acto realizado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, asumieron Garzón y las nuevas autoridades de la Comisión Directiva que el pasado domingo ganaron las elecciones.



"Quiero terminar mi gestión como campeón. Ojalá pueda lograrlo y vamos a trabajar para eso", expresó el flamante presidente del Globo, que destronó a Nadur en los comicios por una ajustada diferencia de 23 votos.



El ahora ex titular de Huracán estuvo presente en el acto, ya que asumió en su cargo como vocal titular por la minoría de la nueva Comisión Directiva.



Luego de la ceremonia protocolar, Garzón brindó una conferencia de prensa y, más allá del entusiasmo, admitió estar "preocupado" por la actual situación del club.



"La realidad es que no tenemos información oficial de la situación económica y financiera del club. Estoy preocupado, pero tenemos todo para sacar a Huracán adelante. Esperamos y deseamos no encontrarnos nada más de lo que imaginamos", remarcó Garzón.



En cuanto a lo deportivo, el nuevo titular confirmó que Mario Bolatti, ex jugador del club y mundialista con la Selección Argentina en Sudáfrica 2010, asumirá la próxima semana como nuevo secretario técnico.



Asimismo, Garzón y los vicepresidentes Gustavo Mendelovich y Abel Poza se presentaron ante el plantel dirigido por Israel Damonte y les expresaron su "respaldo y aliento".



"Tuvimos una charla muy linda con todo el plantel. Les transmitimos nuestro respaldo y aliento, y nos pusimos a disposición. Queremos mucha presencia dirigencial en el día a día", indicó Garzón.



En este sentido, Mendelovich -quien estará a cargo del fútbol profesional- informó que habló con el mediocampista Esteban Rolón, quien finalmente no pudo cumplir su deseo de ser transferido a Boca Juniors.



"Le dije lo importante que era para el club y que esperamos mucho de él. Que, más allá de lo que pasó con Boca, iba a tener el apoyo nuestro. Esperamos contar con él", contó Mendelovich.



Entre las nuevas autoridades que integrarán la nueva Comisión Directiva estarán Maia Daer, hija de Héctor, secretario de la CGT; Patricia González, esposa de Antonio "Turco" Mohamed; y Néstor Vicente, ex candidato a presidente de la Nación en 1989 y titular del Globo entre 2003 y 2004, quienes asumieron como vocales titulares.